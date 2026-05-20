Frederiksen ma ofertę z Anglii. Wiadomo, kto chce go sprowadzić

Niels Frederiksen wciąż nie zdecydował w sprawie swojej przyszłości w Lechu Poznań. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, szkoleniowiec Kolejorza ma konkretną ofertę z Anglii.

Niels Frederiksen ma ważny kontrakt z Lechem Poznań tylko do 30 czerwca 2026 roku i wciąż nie wiadomo, czy pozostanie na stanowisku w kolejnym sezonie. Głos w sprawie szkoleniowca zabrał niedawno na antenie TVP Sport Piotr Rutkowski. – Znak zapytania przy nazwisku Nielsa Frederiksena jeszcze chwilę zostanie. Umówiliśmy się, że dopiero po sezonie wspólnie podejmiemy decyzję. W najbliższym czasie wszyscy dowiedzą się, co będzie dalej – mówił.

Również sam Niels Frederiksen nie owija w bawełnę i mówi, jak jest. – Mogę być z wami szczery, żebyście nie pisali różnych głupot. Dostałem od klubu ofertę. Bardzo dobrą, chciałbym ją rozważyć. Ale muszę też powiedzieć, że mam inne możliwości. Muszę je również wziąć pod uwagę i podejmę decyzję po sezonie – powiedział trener na konferencji prasowej cytowany przez TVP Sport.

Tymczasem Tomasz Włodarczyk poinformował, że szkoleniowiec Lecha ma ofertę z Watfordu, czyli klubu występującego w Championship. – Nie jest to fałszywa gra Frederiksena. Kontrakt z Lechem mu pasuje, ale ma też inne opcje, zapytania i propozycje na stole. Według mojej wiedzy, jeden z tropów prowadzi do Anglii, do Championship. Tym klubem jest Watford, który miałby coś Nielsowi Frederiksenowi proponować – powiedział dziennikarz Meczyki.pl.

Lech w sobotę rozegra ostatni mecz sezonu przeciwko Wiśle Płock. Kolejorz ma już zapewniony tytuł mistrza Polski i będzie mógł świętować przy Bułgarskiej. Czy będzie to również ostatni mecz pod wodzą Nielsa Frederiksena?