Najlepsza jedenastka sezonu 2025/2026 w Ekstraklasie

15:38, 20. maja 2026
Źródło: CIES Football Obs.

PKO BP Ekstraklasa dostarczyła kibicom wielu emocji w minionych rozgrywkach. W ostatniej kolejce również ich nie zabraknie. CIES Football Obs. już teraz wybrał najlepszą jedenastkę sezonu 2025/26.

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Jedenastka sezonu 2025/2026 w Ekstraklasie wg. CIES

Niesamowity był to sezon w PKO BP Ekstraklasie, a jeszcze się nie skoczył. Na ten moment znamy tylko kilka rozstrzygnięć. Resztę poznamy dopiero podczas ostatniej kolejki w nadchodzący weekend. Cały czas trwa walka o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów, europejskie puchary oraz oczywiście o utrzymanie w lidze. Nie przeszkodziło to jednak w wyborze jedenastki sezonu.

CIES Football Observatory przeanalizowało 34 różne ligi w Europie pod kątem wyników indywidualnych, a także drużynowych. Na tej podstawie wybrano najlepszych jedenastu piłkarzy ligi w sezonie 2025/2026. W tym gronie znalazło się miejsce dla Ekstraklasy.

Jedenastkę sezonu w Ekstraklasie wg. CIES zdominowali zawodnicy mistrza Polski, czyli Lecha Poznań. Wyróżnionych zostało aż pięciu graczy: Joel Pereira, Antonio Milić, Michał Gurgul, Ali Gholizadeh oraz Mikael Ishak. Trzech przedstawicieli ma Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz, Taras Romańczuk i Jesus Imaz. Dwóch piłkarz to zwycięzcy Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze: Patrik Hellebrand i Maksym Chłań. Jeden piłkarz w jedenastce sezonu jest z Rakowa Częstochowa – Stratos Svarnas.

Jedenastka sezonu 2025/2026 w Ekstraklasie wg. CIES:

  • Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)
  • Joel Pereira (Lech Poznań)
  • Antonio Milić (Lech Poznań)
  • Stratos Svarnas (Raków Częstochowa)
  • Michał Gurgul (Lech Poznań)
  • Taras Romańczuk (Jagiellonia Białystok)
  • Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze)
  • Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)
  • Ali Gholizadeh (Lech Poznań)
  • Maksym Chłań (Górnik Zabrze)
  • Mikael Ishak (Lech Poznań

