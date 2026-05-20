Atletico Madryt poluje na gwiazdora Chelsea. To byłby hitowy ruch

Marc Cucurella pożądany przez Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciało wzmocnić swój skład, aby w kolejnej kampanii powalczyć o trofea na wszystkich frontach. Jedną z pozycji, na których hiszpański klub planuje zwiększyć rywalizację, jest lewa obrona. Szkoleniowiec ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – widzi bowiem braki w tym sektorze boiska i oczekuje sprowadzenia piłkarza, który podniesie jakość drużyny Los Colchoneros.

Jak poinformowała we środowe popołudnie gazeta „MARCA”, kandydatem do przenosin na Estadio Metropolitano jest Marc Cucurella. Co więcej, gwiazdor Chelsea ma znajdować się na szczycie listy życzeń madryckiego giganta. Atletico zdaje sobie sprawę, że transakcja będzie bardzo trudna do zrealizowania, dlatego liczy, iż 27-letni boczny defensor wyrazi chęć na powrót do ojczyzny po kilku udanych latach spędzonych na angielskich boiskach.

23-krotny reprezentant Hiszpanii występuje w koszulce zespołu The Blues od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się do zachodniego Londynu za ponad 65 milionów euro z Brighton & Hove Albion. Wcześniej grał także w Getafe, Eibarze oraz Barcelonie. W aktualnej kampanii Cucurella pojawił się na murawie w 49 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty, potwierdzając niezwykle wysoką dyspozycję. Kontrakt wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, zaś jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 50 milionów euro.