Raków ogłosił odejście gwiazdora. To oficjalny koniec

Ivi Lopez żegna się z Rakowem
Raków Częstochowa przed ostatnią kolejką PKO Ekstraklasy walczy o udział w europejskich pucharach i medale. Wciąż nie jest bowiem pewne, czy uda się im ta sztuka. Szczególnie, że ostatnie tygodnie to dla klubu spod Jasnej Góry prawdziwa sinusoida formy. Niemiej szanse na pomyślny finał kampanii są spore.
Wiadomo jednak, że niezależnie od tego, jak finalnie zakończą się te rozgrywki, klub czeka sporo zmian w letnim okienku transferowym. Jedną z najważniejszych będzie odejście Iviego Lopeza. O tym scenariuszu mówiło się już od wielu dni, a nawet tygodni. Teraz jednak Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził, że Hiszpan zakończy swoją grę dla Medalików po ostatnim starciu tego sezonu.
Ivi Lopez w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-letniego Hiszpana na 800 tysięcy euro. W swoim najlepszym momencie przygody w Polsce, ofensywny pomocnik należał do jednych z najlepszych zawodników PKO Ekstraklasy. Łącznie w Rakowie wystąpił 171 razy, zdobył 62 gole oraz zanotował 39 asyst. Z Medalikami został mistrzem Polski, dwukrotnie sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.
