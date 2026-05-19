Legia tłumaczy sprowadzanie nowego bramkarza. Bobić zdradza

Legia Warszawa potwierdziła transfer Ivana Brkicia. Fredi Bobić cytowany przez "Legia.net" mówi o powodach tego ruchu i jego wpływie na zespół.

Na zdjęciu: Fredi Bobić

Bobić tłumaczy sprowadzanie Brkicia

Legia Warszawa pomimo fatalnego sezonu wciąż ma szansę na grę w eliminacjach europejskich pucharów. Co prawda musi liczyć na pomyślne rozstrzygnięcie w innych spotkaniach, ale analizy wskazują, że prawdopodobieństwo nie jest iluzoryczne. Niemniej trudno wyobrazić sobie, że Wojskowi po tak słabej kampanii zdołają osiągnąć sukces.

Dlatego też przede wszystkim przy Łazienkowskiej skupiają się na przygotowaniu do nowej kampanii i walki o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie. Pomóc w tym mają transfery, w tym sprowadzenie Ivana Brkicia z Motoru Lublin. To pierwszy oficjalny ruch Legii. Powody wytłumaczył Fredi Bobić.

– Naszym pierwszym transferem jest Ivan Brkić. Jesteśmy szczęśliwi, że go podpisaliśmy, ponieważ potrzebowaliśmy zawodnika z doświadczeniem na pozycji bramkarza. Mamy Otto Hindricha, Ivana, wielu młodych bramkarzy, to bardzo dobra grupa. Jesteśmy zabezpieczeni na przyszły sezon – powiedział Fredi Bobić cytowany przez serwis „Legia.net”.

– Na każdym treningu będzie konkurencyjny. Na pewno będzie walczył o koszulkę z numerem jeden, co jest i powinno być normalne. Na boisku jak i poza boiskiem jest liderem. Kocha wygrywać, mobilizuje młodszych bramkarzy, żeby korzystali z jego doświadczenia. To bardzo ważne dla nas, żeby sprowadzać tego pokroju zawodników do Legii – dodał.

Ivan Brkić w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zanotował sześć czystych kont. 30-letni Chorwat w Motorze wystąpił łącznie 37-krotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

