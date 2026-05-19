Śląsk Wrocław planuje ruchy transferowe. Grodzicki zabrał głos

Rafał Grodzicki

Śląsk planuje już letnie ruchy transferowe

Śląsk Wrocław po roku przerwy wróci do PKO Ekstraklasy. Drużyna z Dolnego Śląska w miniony weekend pokonała Polonię Bytom i zapewniła sobie tym samym awans do elity. Przed ostatnią kolejką Betclic 1. ligi skupić mogą się więc na spokojnym przygotowaniu do świętowania wraz z kibicami na stadionie we Wrocławiu. Szybko jednak przejść będzie trzeba do konkretów. Wszystko przez fakt, że letnie okienko będzie dla beniaminka wymagające.

Wiadomo bowiem, że Śląsk, pomimo prestiżu, uznania i bogatej historii, raczej będzie musiał skupić się na spokojnym utrzymaniu w PKO Ekstraklasie. A do tego konieczne są transfery. Te już zapowiedział w rozmowie z „Weszło” Rafał Grodzicki. Dyrektor sportowy dość enigmatycznie zapowiedział, że pracuje nad silnymi ruchami wzmacniającymi zespół. Od jakiegoś czasu słychać jednak, że rewolucji w drużynie nie będzie.

– Powiedziałem, że nie będziemy wydawać pieniędzy na transfery, ale to nie znaczy, że ich nie będzie. Chcemy zbudować mocną i szeroką kadrę. O pozycjach jeszcze nie powiem. Chcemy, żeby nasi zawodnicy wiedzieli, jakie są plany na przyszłość. Od kilku miesięcy pracujemy nad tym, by Śląsk Wrocław był silniejszy. Staram się na każdą pozycję mieć co najmniej 10-12 kandydatów, sprofilować sobie trzech najlepszych i na nich się skupić. Później oni trafiają do trenera i są podejmowane wspólne decyzje – powiedział Rafał Grodzicki, cytowany przez „Weszło”.

