Gual może zanotować wielki powrót do PKO Ekstraklasy

19:20, 19. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  A Bola

Marc Gual tego lata może wrócić do PKO Ekstraklasy. Jak donosi "A Bola", piłkarz po sezonie odejdzie z Rio Ave i transfer do Polski wchodzi w grę.

Marc Gual
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Marc Gual może wrócić do PKO Ekstraklasy

PKO Ekstraklasa w tym sezonie zmierza już ku końcowi. Do rozegrania pozostała jeszcze jedna, ostatnia kolejka, która wyłoni m.in. trzeciego spadkowicza z elity. Poza tym poznamy także ostateczne rozstrzygnięcia ws. miejsc pucharowych. Emocji będzie więc sporo, podobnie, jak i latem, gdy ogarnie nas transferowa gorączka. Spekulacji już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.

Jak się okazuje, w naszej lidze pojawić mogą się nie tylko nowe nazwiska, ale i te doskonale znane kibicom. Według informacji przekazanych przez serwis „A Bola”, do PKO Ekstraklasy wrócić może Marc Gual. Hiszpan wraz z końcem sezonu opuści zespół Rio Ave i właśnie powrót do Polski wchodzi w grę. Z pewnością byłby to ciekawy ruch, choć raczej należy myśleć o zespołach z połowy tabeli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Marc Gual w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań, w których zdobył jednego gola. W przeszłości w barwach Legii Warszawa wystąpił w 99 meczach, trafiając do siatki rywali 30 razy i 15-krotnie wpisując się na listę asystentów. W sumie w PKO Ekstraklasie ma 101 meczów. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 30-letniego Hiszpana na 700 tysięcy euro.

Zobacz także: Lewandowski odrzucił ten kierunek. Wciąż czeka na ich ofertę