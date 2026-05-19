Gual może zanotować wielki powrót do PKO Ekstraklasy

Marc Gual tego lata może wrócić do PKO Ekstraklasy. Jak donosi "A Bola", piłkarz po sezonie odejdzie z Rio Ave i transfer do Polski wchodzi w grę.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

PKO Ekstraklasa w tym sezonie zmierza już ku końcowi. Do rozegrania pozostała jeszcze jedna, ostatnia kolejka, która wyłoni m.in. trzeciego spadkowicza z elity. Poza tym poznamy także ostateczne rozstrzygnięcia ws. miejsc pucharowych. Emocji będzie więc sporo, podobnie, jak i latem, gdy ogarnie nas transferowa gorączka. Spekulacji już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.

Jak się okazuje, w naszej lidze pojawić mogą się nie tylko nowe nazwiska, ale i te doskonale znane kibicom. Według informacji przekazanych przez serwis „A Bola”, do PKO Ekstraklasy wrócić może Marc Gual. Hiszpan wraz z końcem sezonu opuści zespół Rio Ave i właśnie powrót do Polski wchodzi w grę. Z pewnością byłby to ciekawy ruch, choć raczej należy myśleć o zespołach z połowy tabeli.

Marc Gual w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań, w których zdobył jednego gola. W przeszłości w barwach Legii Warszawa wystąpił w 99 meczach, trafiając do siatki rywali 30 razy i 15-krotnie wpisując się na listę asystentów. W sumie w PKO Ekstraklasie ma 101 meczów. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 30-letniego Hiszpana na 700 tysięcy euro.

