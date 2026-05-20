Widzew zaplanował głośny transfer. To siedmiokrotny reprezentant Polski

Dawid Kownacki może wrócić do Ekstraklasy. Według „Berliner Kurier” napastnikiem Werderu Brema interesuje się Widzew Łódź.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Widzew Łódź chce Dawida Kownackiego

Dawid Kownacki znalazł się na liście życzeń Widzewa Łódź. Według „Berliner Kurier” klub z Ekstraklasy może spróbować sprowadzić napastnika latem, ale tylko pod warunkiem utrzymania w lidze.

To nie pierwszy sygnał w tej sprawie. Pod koniec kwietnia o zainteresowaniu Widzewa mówił Mateusz Borek. Teraz niemieckie źródło potwierdza, że taki scenariusz jest możliwy.

Kownacki jest zawodnikiem Werderu Brema, ale obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Hercie Berlin. W 24 meczach na zapleczu Bundesligi zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty.

Werder podał cenę za Kownackiego

Hertha miała w umowie opcję wykupu za milion euro, ale nie zamierza z niej skorzystać. Dla berlińskiego klubu dorobek Polaka okazał się niewystarczający. Werder chce definitywnie rozstać się z napastnikiem i ma oczekiwać za niego około 500 tysięcy euro. To kwota, którą Widzew mógłby potraktować jako okazję na rynku.

Dla Kownackiego byłby to powrót do Polski po czterech latach. Wiosną sezonu 2021/2022 grał na wypożyczeniu w Lechu Poznań i pomógł klubowi zdobyć mistrzostwo Polski.

29-latek jest wychowankiem Lecha. W pierwszym zespole „Kolejorza” rozegrał 134 mecze. Mimo naturalnych skojarzeń z Poznaniem, obecnie to Widzew jest wskazywany jako klub zainteresowany jego transferem.