Widzew zaplanował głośny transfer. To siedmiokrotny reprezentant Polski

07:41, 20. maja 2026
Jakub Boroń
Dawid Kownacki może wrócić do Ekstraklasy. Według „Berliner Kurier” napastnikiem Werderu Brema interesuje się Widzew Łódź.

Dawid Kownacki znalazł się na liście życzeń Widzewa Łódź. Według „Berliner Kurier” klub z Ekstraklasy może spróbować sprowadzić napastnika latem, ale tylko pod warunkiem utrzymania w lidze.

To nie pierwszy sygnał w tej sprawie. Pod koniec kwietnia o zainteresowaniu Widzewa mówił Mateusz Borek. Teraz niemieckie źródło potwierdza, że taki scenariusz jest możliwy.

Kownacki jest zawodnikiem Werderu Brema, ale obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Hercie Berlin. W 24 meczach na zapleczu Bundesligi zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty.

Werder podał cenę za Kownackiego

Hertha miała w umowie opcję wykupu za milion euro, ale nie zamierza z niej skorzystać. Dla berlińskiego klubu dorobek Polaka okazał się niewystarczający. Werder chce definitywnie rozstać się z napastnikiem i ma oczekiwać za niego około 500 tysięcy euro. To kwota, którą Widzew mógłby potraktować jako okazję na rynku.

Dla Kownackiego byłby to powrót do Polski po czterech latach. Wiosną sezonu 2021/2022 grał na wypożyczeniu w Lechu Poznań i pomógł klubowi zdobyć mistrzostwo Polski.

29-latek jest wychowankiem Lecha. W pierwszym zespole „Kolejorza” rozegrał 134 mecze. Mimo naturalnych skojarzeń z Poznaniem, obecnie to Widzew jest wskazywany jako klub zainteresowany jego transferem.

