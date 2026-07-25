Jagiellonia Białystok nie zachwyciła na start sezonu. Triumf wyrwany w końcówce [WIDEO]

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak i Dawid Błanik

Komplet punktów zostaje w Białymstoku

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy wróciły. W piątek beniaminek Wieczysta Kraków uległa Radomiakowi (1:2) w Radomiu, natomiast Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin (1:0) po trafieniu Zorana Arsenicia w doliczonym czasie gry.

W pierwszym sobotnim meczu Jagiellonia Białystok zmierzyła się z Koroną Kielce na Chorten Arenie. Duma Podlasia w poprzednim sezonie zajęła solidne trzecie miejsce w tabeli i szykuje się teraz do rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy.

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Latem zespół z Podlasia opuścił Afimico Pululu, który przez ostatnie lata był najlepszym strzelcem. Adrian Siemienic w linii ataku przeciwko Koronie postawił na Youssufa Syllę. Działacze kieleckiego klubu byli zdecydowanie aktywni w letnim oknie transferowym. Z Górnika Zabrze sprowadzono Patrika Hellebranda, a z Arki Gdynia trafił Kamil Jakubczyk.

Do przerwy kibice zgromadzeni na stadionie w Białymstoku nie doczekali się bramek. Obie drużyny grały bardzo ostrożnie, a spotkanie toczyło się głównie w środku pola. Zarówno Jagiellonia, jak i Korona miały problemy z konstruowaniem składnych akcji ofensywnych.

Po zmianie stron gospodarze przejęli inicjatywę i częściej utrzymywali się przy piłce. Jagiellonia próbowała znaleźć sposób na sforsowanie defensywy Korony, ale brakowało jej skuteczności oraz dokładności w decydujących fragmentach gry. W 89. minucie gospodarze przeprowadzili skuteczną akcję, po której na listę strzelców wpisał się Nik Prelec.

𝐍𝐈𝐊 𝐏𝐑𝐄𝐋𝐄𝐂! ⚽ Jagiellonia wygrywa z Koroną 1:0! 💪 pic.twitter.com/iJgWZnIT3S — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 25, 2026

Już w następnej serii gier piłkarze z Białegostoku zmierzą się w Lublinie z Motorem. Natomiast mecz Kielczan z Górnikiem Zabrze został przełożony. Z kolei Żółto-Czerwoni 8 sierpnia podejmą Legię Warszawa w 3. kolejce Ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce 1:0 (0:0)

1:0 Nik Prelec 89′