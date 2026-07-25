Juventus rozstaje się z piłkarzem. Konkretny kierunek transferu

Juventus Turyn wypożyczy Loisa Opendę do Lyonu - potwierdza Fabrizio Romano. W umowie między klubami nie znajdzie się klauzula wykupu belgijskiego napastnika.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lois Openda odchodzi z Juventusu. Napastnik wraca do Ligue 1

Lois Openda jest o krok od opuszczenia Juventusu Turyn. Jak poinformował Fabrizio Romano, wszystkie najważniejsze szczegóły transferu zostały już uzgodnione, a belgijski napastnik w najbliższych godzinach ma zasilić szeregi Olympique’u Lyon. Obie strony osiągnęły porozumienie.

26-latek przeniesie się do francuskiego klubu na zasadzie wypożyczenia. Lyon pokryje pełne wynagrodzenie zawodnika oraz zapłaci Juventusowi około trzech milionów euro za samo wypożyczenie. Co istotne, umowa nie będzie zawierała klauzuli obowiązkowego ani opcjonalnego wykupu, dlatego po zakończeniu sezonu Openda ma wrócić do Turynu.

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Sam piłkarz już kilka dni temu wyraził zgodę na zmianę otoczenia. Belg liczy, że powrót do Ligue 1 pozwoli odbudować formę po wyjątkowo nieudanym sezonie we Włoszech. Openda trafił do Starej Damy przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 z RB Lipsk. Bianconeri zapłacili za Belga blisko 43 miliony euro.

🚨🔴🔵 Lois Openda to Olympique Lyon, here we go! Verbal agreement in place on loan deal from Juventus.



OL to cover the salary and pay around €3m loan fee, no buy clause reports @FabriceHawkins.



Openda already gave green light days ago, as per @Santi_J_FM.



Medical next week. pic.twitter.com/gL97TbszL5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

We wszystkich rozgrywkach Openda rozegrał 34 spotkania, w których zdobył zaledwie dwie bramki. Przeprowadzka do Lyonu ma być dla belgijskiego snajpera szansą na nowy początek. Ligue 1 to liga, w której pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. W sezonie 2022/2023 jako piłkarz RC Lens należał do najskuteczniejszych napastników rozgrywek. Openda ma kontrakt obowiązujący w Juventusie do czerwca 2030 roku.