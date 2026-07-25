Beniaminek Premier League szaleje na rynku. Ściągnął reprezentanta Japonii

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Daizen Maeda

Oficjalnie: Daizen Maeda przeszedł do Ipswich Town

Ipswich Town poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Daizena Maedy z Celticu Glasgow. 28-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Według medialnych doniesień beniaminek Premier League zapłacił za reprezentanta Japonii niespełna 12 milionów euro.

– Jestem niezwykle dumny, iż związałem się z Ipswich Town. Zawsze marzyłem o grze w lidze angielskiej i cieszę się, że mogę spełnić to marzenie właśnie w tym klubie. Od pierwszych rozmów czułem się tutaj bardzo mile widziany. Chcę ciężko walczyć, zdobywać bramki, notować asysty oraz zawsze dawać z siebie wszystko. Nie mogę się doczekać, aby lepiej poznać drużynę i spotkać się z kibicami – powiedział Maeda po sfinalizowaniu transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Japoński gwiazdor z powodzeniem występował w barwach wyżej wspomnianego Celticu Glasgow od stycznia 2022 roku, kiedy trafił do Szkocji z Yokohamy F. Marinos. Początkowo grał dla zespołu The Bhoys na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za nieco ponad 1,5 miliona euro. Łącznie rozegrał 212 spotkań, strzelił 79 goli i zaliczył 38 asyst w koszulce szkockiego giganta.