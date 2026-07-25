Rodri łączony z kolejnym gigantem. Możliwy głośny transfer

PSG włącza się do walki o Rodriego. Real Madryt nadal faworytem
Paris Saint-Germain rozpoczął działania w sprawie potencjalnego transferu Rodriego z Manchesteru City. Jak informuje Fabrice Hawkins, paryżanie skontaktowali się już z angielskim klubem, by poznać warunki sprzedaży jednego z najlepszych pomocników świata.
Sytuacja reprezentanta Hiszpanii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Rodri ma kontrakt z The Citizens obowiązujący jeszcze przez rok. Real Madryt znajduje się obecnie w najlepszej sytuacji. Królewscy mieli już osiągnąć porozumienie z samym zawodnikiem i od dłuższego czasu pracują nad możliwością sprowadzenia 30-latka na Santiago Bernabeu.
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Do rywalizacji włączyła się również FC Barcelona. Katalończycy od dawna poszukują zawodnika, który mógłby przejąć kontrolę nad środkiem pola. Wicemistrzowie Anglii muszą zdecydować, czy spróbować zatrzymać jednego z najważniejszych zawodników, czy też zgodzić się na jego sprzedaż.
Kapitan reprezentacji Hiszpanii po mundialu przeszedł operację przepukliny dysku. Do pełnej sprawności ma wrócić za około dwa miesiące. Manchester City ściągnął pomocnika z Atletico Madryt w 2019 roku. W 2024 roku sięgnął po Złotą Piłkę. W barwach angielskiego giganta rozegrał w sumie 298 meczów, w których zdobył 28 bramek i dorzucił 32 asysty.