Rodri łączony z kolejnym gigantem. Możliwy głośny transfer

Rodri jeszcze tego lata może zostać bohaterem głośnego transferu. Fabrice Hawkins przekazał, że PSG skontaktowało się z Manchesterem City w sprawie reprezentanta Hiszpanii.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

PSG włącza się do walki o Rodriego. Real Madryt nadal faworytem

Paris Saint-Germain rozpoczął działania w sprawie potencjalnego transferu Rodriego z Manchesteru City. Jak informuje Fabrice Hawkins, paryżanie skontaktowali się już z angielskim klubem, by poznać warunki sprzedaży jednego z najlepszych pomocników świata.

Sytuacja reprezentanta Hiszpanii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Rodri ma kontrakt z The Citizens obowiązujący jeszcze przez rok. Real Madryt znajduje się obecnie w najlepszej sytuacji. Królewscy mieli już osiągnąć porozumienie z samym zawodnikiem i od dłuższego czasu pracują nad możliwością sprowadzenia 30-latka na Santiago Bernabeu.

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Do rywalizacji włączyła się również FC Barcelona. Katalończycy od dawna poszukują zawodnika, który mógłby przejąć kontrolę nad środkiem pola. Wicemistrzowie Anglii muszą zdecydować, czy spróbować zatrzymać jednego z najważniejszych zawodników, czy też zgodzić się na jego sprzedaż.

🚨 Le Paris Saint-Germain a contacté Manchester City pour connaître les conditions d’un transfert de Rodri.



En plus du Real Madrid, qui a déjà un accord avec le joueur, le FC Barcelone aimerait également l’attirer. Les dirigeants du PSG réfléchissent à passer à l’action. Le… pic.twitter.com/sYliZ74Tfa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 25, 2026

Kapitan reprezentacji Hiszpanii po mundialu przeszedł operację przepukliny dysku. Do pełnej sprawności ma wrócić za około dwa miesiące. Manchester City ściągnął pomocnika z Atletico Madryt w 2019 roku. W 2024 roku sięgnął po Złotą Piłkę. W barwach angielskiego giganta rozegrał w sumie 298 meczów, w których zdobył 28 bramek i dorzucił 32 asysty.