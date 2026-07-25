Wisła Kraków znalazła się w centrum uwagi po słowach Jarosława Królewskiego. Prezes i właściciel Białej Gwiazdy w FootTruck TV odniósł się do tematów związanych z Cracovią.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Mocna reakcja prezesa Wisły Kraków. Jedno nazwisko wywołało emocje

Wisła Kraków od dłuższego czasu pozostaje jednym z najczęściej komentowanych klubów w polskiej piłce. Wypowiedzi Jarosława Królewskiego regularnie wywołują emocje wśród kibiców. Tym razem sternik Białej Gwiazdy w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Jakubem Polkowskim poruszył między innymi kwestie dotyczące jego relacji z przedstawicielami lokalnego rywala.

Jednym z tematów była wymiana zdań z Mateuszem Klichem na platformie X. Królewski podkreślił, że jego reakcja nie była początkiem całej sytuacji. To była jedynie odpowiedź na wcześniejszą wypowiedź zawodnika. – Sytuacja z Mateuszem Klichem? Ja nie zacząłem. On odniósł się do tego, co było tematem rozmowy. Zabrał głos w temacie, który powinien rzetelnie ocenić. A rzetelna ocena jest taka, że rodzina Filipiaków, Elżbieta i śp. Janusz, zrobili świetną pracę, która w zasadzie w dwóch konferencjach została rozjechana przez osoby, które dla mnie są no name’ami – powiedział prezes Wisły przed kamerą FootTruck TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Królewski odniósł się również do Murata Colaka. Prezes Białej Gwiazdy przyznał, że nie darzy go szczególną sympatią, a powodem są przede wszystkim wcześniejsze wypowiedzi dotyczące funkcjonowania klubu.

– Murat Colak? Nie mam do niego zbyt wielkiej sympatii. Jeśli ktoś się przedstawia w pierwszych dwóch zdaniach w obecności w klubie, niszcząc wszystko to, co zrobili moi „rywale”, to mi się to bardzo nie podoba – zaznaczył Królewski.

Tymczasem w niedzielny wieczór Wisła wraca do ligowego grania. W spotkaniu pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z GieKSą Katowice. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.