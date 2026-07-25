Zaskakujące słowa Królewskiego. Kluby Ekstraklasy pytają o byłego trenera Wisły

Jarosław Królewski zaskoczył przed startem PKO BP Ekstraklasy. Były trener Wisły Kraków może wrócić do Polski. Jego nazwisko pojawiło się w rozmowach z klubami z elity.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Albert Rude wróci do Polski? Prezes Wisły zdradził, co usłyszał od klubów

Jarosław Królewski w ostatnich dniach skupia uwagę nie tylko na zbliżającym się powrocie Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Prezes Białej Gwiazdy w rozmowie na kanale FootTruck TV zdradził, że były szkoleniowiec krakowskiego zespołu Albert Rude wciąż cieszy się uznaniem na polskim rynku.

Hiszpański trener prowadził Białą Gwiazdę od grudnia 2023 do końca maja 2024 roku. Jego przygoda w ekipie z ulicy Reymonta była krótka. Ogólnie jednak w Polsce pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Przede wszystkim zaliczył triumf w Pucharze Polski z ekipą z Krakowa. Jak ujawnił prezes Wisły, zainteresowanie szkoleniowcem wykazują inne kluby z ligi polskiej.

– Być może Albert Rude trafi znowu do Polski. Niektóre kluby z Ekstraklasy pytały mnie, jak go oceniam – jeden nawet zapytał, czy nie miałbym nic przeciwko – powiedział Królewski w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Kubą Polkowskim.

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To wymowne słowa, które pokazują, że opinia właściciela Wisły może mieć znaczenie dla klubów szukających nowego szkoleniowca. Królewski nie zdradził, o jaki klub chodzi ani na jakim etapie są ewentualne rozmowy, jednak sama informacja może rozpalić spekulacje dotyczące przyszłości hiszpańskiego trenera.

Rude aktualnie jest bez pracy po tym, jak zakończył pracę w Kolding IF. Prowadził drużynę w 39 meczach, notując bilans na poziomie 1,67 punktu na spotkanie.