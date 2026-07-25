Wisła Kraków wraca do gry w PKO BP Ekstraklasie po czterech latach przerwy i już na starcie czeka ją wymagające zadanie. W niedzielny wieczór Biała Gwiazda podejmie GKS Katowice.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Tak mogą zagrać Wisła Kraków i GKS Katowice. Znamy przewidywane jedenastki

Wisła Kraków przystąpi do inauguracyjnego spotkania w komfortowej sytuacji kadrowej. Mariusz Jop podczas konferencji prasowej potwierdził, że wszyscy zawodnicy są gotowi do rywalizacji, co oznacza, że trener nie musi martwić się o absencje przed pierwszym gwizdkiem.

Szczególnie ważne były informacje dotyczące Angela Rodado oraz Juliusa Ertlthalera. Obaj zawodnicy w okresie przygotowawczym zmagali się z problemami zdrowotnymi i zagrali tylko w jednym meczu kontrolnym. Ich obecność w kadrze meczowej to jednak duży plus dla krakowskiego zespołu, który chce udanie rozpocząć sezon.

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Nie wiadomo jeszcze, czy hiszpański napastnik oraz austriacki pomocnik pojawią się od pierwszej minuty. Wisła ma jednak sporo ofensywnych możliwości. W sparingach bardzo dobrze prezentował się Frederico Duarte, a rywalizację o miejsce w ataku zwiększyli nowi zawodnicy, czyli Elie Youan oraz Jeremy Guillemenot.

Wiele wskazuje na to, że Mariusz Jop może postawić na sprawdzonych zawodników, którzy dobrze wyglądali podczas letnich przygotowań. Między słupkami powinien pojawić się Marcel Łubik, a za zabezpieczenie defensywy odpowiadać mają między innymi Maxence Maisonneuve oraz Alan Uryga.

Przewidywany skład Wisły Kraków:

Łubik – Krzyżanowski, Maisonneuve, Uryga, Giger – Carbo, Duda – Bozić, Duarte, Kuziemka – Jordi Sanchez.

GieKSa nie przyjedzie na wycieczkę

Po drugiej stronie boiska stanie GKS Katowice, który do Krakowa przyjedzie bez kilku ważnych zawodników. Trener ekipy ze Śląska nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Kowalczyka, Damiana Rasaka oraz Rafała Strączka. Mimo tych braków GieKSa pozostaje zespołem dobrze zorganizowanym i potrafiącym sprawiać problemy rywalom.

Katowiczanie mogą rozpocząć spotkanie ustawieniem 3-4-3. W bramce przewidywany jest Gabriel Kobylak, a przed nim zagrać mają Marius Olsen, Arkadiusz Jędrych Jędrych i Lukas Klemenz. W ofensywie największe zagrożenie mają stanowić Bartoisz Nowak, Eman Marković oraz Ilja Szkurin.

Przewidywany skład GieKSy Katowice:

Kobylak – Olsen, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Milewski, Wolski, Wdowiak – Nowak, Marković, Szkurin.