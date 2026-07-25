Brunes już w nowym klubie. Raków potwierdził wielką sprzedaż!

Raków Częstochowa sprzedał Jonatana Brunesa do Sparty Praga. Klub oficjalnie potwierdził, że transfer został sfinalizowany. Napastnik będzie kontynuował karierę w Czechach.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Brunes dołączył do Sparty Praga

Raków Częstochowa rozpoczyna sezon bez swojego najlepszego strzelca. W ostatnich dniach Jonatan Brunes finalizował transfer do Sparty Praga. W sobotę Medaliki oficjalnie pożegnały napastnika, który będzie kontynuował karierę w Czechach.

Dla Rakowa to druga największa sprzedaż w historii. Nieoficjalnie wiadomo, że kwota transferu sięga sześciu milionów euro podstawy plus bonusy. Brunes był zdeterminowany, by odejść i spróbować swoich sił w mocniejszej lidze.

Takk for alt, Jony! 🫡



Po dwóch latach, Jonatan Brunes opuszcza Raków Częstochowa i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Sparty Praga.



Powodzenia w dalszej karierze! ✊ pic.twitter.com/dQKkc2UUY4 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) July 25, 2026

– W ciągu ostatnich dwóch sezonów zdobył 40 bramek we wszystkich rozgrywkach. Jest niezawodnym i skutecznym strzelcem. Potrafi strzelać na wiele sposobów, co w połączeniu z wszechstronnością, czyni go napastnikiem, który może być skuteczny w różnych systemach taktycznych i przeciwko różnym typom przeciwników. Doskonale znajduje przestrzeń między liniami i może przyczynić się do budowania akcji drużyny dzięki swojej piłkarskiej inteligencji. Jednocześnie doskonale radzi sobie z operowaniem na linii spalonego i biegami za linią obrony – tak jego transfer ocenił dyrektor sportowy Sparty Tomas Rosicky.

Brunes spędził w Rakowie dwa lata. Po rocznym wypożyczeniu został wykupiony za ponad milion euro. Jego bilans w Częstochowie to 40 trafień i asysta w 81 występach.