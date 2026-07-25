Bournemouth szykuje głośny ruch. Chce zdolnego Portugalczyka

Antonio Silva może kontynuować swoją karierę w Premier League. Prace nad sprowadzeniem 22-letniego stopera prowadzi bowiem AFC Bournemouth - donosi Ekrem Konur.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Silva

Antonio Silva coraz bliżej AFC Bournemouth

Antonio Silva od kilku lat uchodzi za jeden z największych talentów portugalskiej piłki. Środkowy obrońca Benfiki Lizbona w ostatnich miesiącach był łączony z takimi europejskimi gigantami jak AC Milan, Juventus, Manchester United, Chelsea czy Real Madryt. Niewykluczone jednak, że 22-letni stoper ostatecznie wybierze zdecydowanie mniej oczywisty kierunek.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, największe szanse na pozyskanie Antonio Silvy ma bowiem AFC Bournemouth. Wisienki są podobno na dobrej drodze do zakontraktowania 20-krotnego reprezentanta Portugalii. Negocjacje z Benfiką są już na zaawansowanym etapie, a wartość całej transakcji wraz z bonusami ma wynieść około 30 milionów euro.

Mierzący 187 centymetrów defensor jest wychowankiem lizbońskiego potentata, w którym spędził całą dotychczasową karierę. W barwach ekipy Orłów rozegrał łącznie 182 mecze, zdobył 10 bramek i zanotował 4 asysty. Ewentualne przenosiny do Bournemouth byłyby dla utalentowanego stopera pierwszą zagraniczną przygodą oraz szansą na sprawdzenie swoich umiejętności na boiskach Premier League.

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