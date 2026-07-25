AC Milan poluje na perspektywicznego Greka. Złoży propozycję

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Konstantinos Karetsas łączony z Milanem

AC Milan pozostaje bardzo aktywny podczas letniego okna transferowego. Włoski gigant sprowadził już Goncalo Ramosa oraz Mario Gilę, przeznaczając na obu zawodników łącznie ponad 100 milionów euro. Nowy szkoleniowiec ekipy Rossonerich – Ruben Amorim – liczy jednak na kolejne wzmocnienia, które pozwolą drużynie skutecznie rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku mediolańczyków znalazł się Konstantinos Karetsas. 18-letni ofensywny pomocnik, mogący występować również na skrzydle, jest uznawany za jeden z największych talentów w Europie. AC Milan planuje złożyć ofertę za perspektywicznego Greka, gdy tylko pozyska środki ze sprzedaży Rafaela Leao.

Karetsas na co dzień reprezentuje barwy Genku, który doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału swojego piłkarza i oczekuje wysokiej kwoty za jego transfer. Kontrakt dziesięciokrotnego reprezentanta Grecji obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Dotychczas rozegrał 92 mecze w seniorskiej piłce, zdobył 6 bramek i zanotował 23 asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa młodej gwiazdy wynosi obecnie około 35 milionów euro.

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