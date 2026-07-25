Radomiak zaczął od zwycięstwa. Kaczmarek jednym zdaniem ustawił oczekiwania na cały sezon

Radomiak rozpoczął nowy sezon PKO BP Ekstraklasy od zwycięstwa nad Wieczystą Kraków (2:1). Po spotkaniu trener Tomasz Kaczmarek opowiedział o nim i nie ukrywał zadowolenia.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Radomiak wygrał, ale Tomasz Kaczmarek szybko ostudził nastroje

Radomiak może dopisać do ligowej tabeli pierwsze trzy punkty, ale szkoleniowiec Zielonych zachował spokój w ocenach. Podczas konferencji prasowej, której zapis opublikowano na kanale Radomiaka na platformie YouTube, Tomasz Kaczmarek podkreślił, że najważniejszy był wynik, zwłaszcza na początku sezonu.

– Po prostu cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon trzema punktami. Biorąc pod uwagę kontekst całego okresu przygotowawczego, w pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze po prostu nie jesteśmy w idealnej dyspozycji – powiedział wprost trener Radomiaka.

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Szkoleniowiec przyznał, że jego drużyna długo nie mogła odnaleźć odpowiedniego rytmu. Zwrócił uwagę przede wszystkim na problemy w pierwszej połowie, gdy Radomiak miał kłopoty zarówno z pressingiem, jak i organizacją gry bez piłki.

Mimo zwycięstwa Kaczmarek nie ukrywał, że zespół ma jeszcze sporo pracy przed sobą. – Pierwszy mecz zawsze pokazuje, nad czym trzeba pracować. To starcie pokazało nam to w stu procentach. Fajnie jednak, że mimo wszystko mamy trzy punkty – szkoleniowiec Zielonych.

Trener jasno postawił sprawę

Trener pochwalił również pracę sztabu przy stałych fragmentach gry oraz debiut Kryspina Szcześniaka, który jego zdaniem zaprezentował się bardzo solidnie. Jednocześnie zapowiedział, że Radomiak będzie stopniowo rozwijał swoją grę.

– Przed nami jeszcze daleka droga do poziomu, który będzie nas zadowalał, ale to bardzo dobry początek. Potrzebujemy z tygodnia na tydzień budować wiarę w to, jak gramy i że jesteśmy w stanie wygrywać trudne mecze – podsumował Kaczmarek.

Kolejny mecz zespół z Radomia rozegra w Katowicach z miejscową GieKSą. Mecz odbędzie się 2 sierpnia oi godzinie 20:15.