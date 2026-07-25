Mourinho zaskoczył wyborem. Oni mają pewne miejsce w składzie Realu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho wskazał nietykalnych. Nie tylko doświadczeni zawodnicy

Według doniesień na liście nietykalnych u Jose Morinho znaleźli się Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Guler oraz Bernardo Silva. Cała piątka ma stworzyć fundament drużyny, która po dwóch słabszych latach będzie walczyć o zdobycie najważniejszych trofeów.

Portugalski szkoleniowiec uznał, że dokładnie ci zawodnicy łączą w sobie odpowiednią jakość, mentalność oraz elastyczność taktyczną. Pozostali zawodnicy w kadrze Realu Madryt będą musieli wywalczyć sobie zaufanie trenera podczas okresu przygotowawczego.

Kluczową postacią w drugiej linii ma być Bellingham, który miałby występować w ofensywniejszej roli, w której błyszczał podczas Mistrzostwach Świata. Obok niego głęboko w środku pola operować będzie Federico Valverde, odpowiedzialny za kontrolę przejścia z obrony do ataku i pracę na całej długości boiska.

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Zaufanie nowego trenera zyskał także Arda Guler, mający za sobą udany pod względem indywidualnym sezon. Atak Los Blancos bez niespodzianki poprowadzi Kylian Mbappe, który w zeszłym sezonie zdobył 42 bramki w 44 meczach.

Ostatnim filarem nowej układanki został Bernardo Silva, który zasilił Real Madryt na zasadzie wolnego transferu po odejściu z Manchesteru City. Portugalczyk nie dołączył jeszcze do treningów z nowymi kolegami, ale Mourinho zamierza wykorzystać jego doświadczenie oraz wszechstronność.

Co ciekawe, na liście nie znalazł się m.in. Vinicius Junior, którego przyszłość na Santiago Bernabeu wciąż stoi pod znakiem zapytania.