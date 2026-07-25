Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.07.2026)

15:46, 25. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze w sobotę zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Michal Gasparik
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik – Śląsk, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do niezwykle interesujące spotkania w ramach 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Górnik Zabrze zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Oba zespoły intensywnie przygotowywały się do tej chwili. Faworytem jednak będą gospodarze, którzy są obecnym wicemistrzem Polski. Wojskowi z kolei wrócili do elity po rocznej przerwie. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Górnik – Śląsk, transmisja w TV

Spotkanie Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Górnik – Śląsk, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

Górnik – Śląsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Górnika
  • remisem
  • wygraną Śląska
  • wygraną Górnika
  • remisem
  • wygraną Śląska

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Gdzie obejrzeć spotkanie Górnik – Śląsk?

Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Górnik – Śląsk?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (25 lipca) o godzinie 17:30.

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