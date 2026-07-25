Juventus szuka nowego bramkarza. Oto główny kandydat

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki na celowniku Juventusu

Juventus zamierza sprowadzić nowego bramkarza podczas trwającego letniego okna transferowego. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – nie jest bowiem zadowolony z postawy obecnych golkiperów. Zdaniem włoskiego szkoleniowca Michele Di Gregorio oraz Mattia Perin nie prezentują poziomu, który gwarantowałby miejsce między słupkami jednego z największych klubów w Europie.

Przez długi czas z przeprowadzką do Turynu łączeni byli między innymi Alisson Becker oraz Emiliano Martinez, jednak aktualnie ich transfery wydają się mało realne. Jak informuje Ekrem Konur, głównym kandydatem do wzmocnienia Juventusu jest Zion Suzuki z Parmy Calcio. 23-letni bramkarz imponuje formą na boiskach Serie A i to właśnie on może wkrótce trafić na Allianz Stadium.

Suzuki występuje w wyżej wspomnianej Parmie od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się tam z VV Sint-Truiden za około osiem milionów euro. W przeszłości był również łączony z Interem Mediolan, Arsenalem oraz Chelsea. 28-krotny reprezentant Japonii w poprzednim sezonie rozegrał 22 mecze, stracił 30 bramek i zachował 6 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa golkipera wynosi mniej więcej 30 milionów euro.

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