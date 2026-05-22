Wisła Kraków wybrała trenera na Ekstraklasę

Wisła Kraków nie zmieni trenera mimo pojawiających się plotek w mediach. FootballScout poinformował, że Mariusz Jop poprowadzi Białą Gwiazdę w przyszłym sezonie Ekstraklasy.

Wisła Kraków w przyszłym sezonie w końcu zagra w Ekstraklasie. Po czterech latach doczekali się upragnionego awansu. Mistrzostwo Betclic 1. Ligi zdobyli pod wodzą Mariusza Jopa, który pracuje w klubie od września 2024 roku. W ostatnim czasie pojawiało się jednak wiele informacji o potencjalnej zmianie szkoleniowca. Wywołał je fakt, że 47-latek ma kontrakt tylko do czerwca.

Serwis Interia informował m.in. o potencjalnym zainteresowaniu Mateuszem Stolarskim. Pojawiły się również plotki o możliwym powrocie Alberta Rude. Okazuje się, że Hiszpan był obecny na jednym z ostatnich meczów, o czym poinformował Mateusz Borek.

Wygląda jednak na to, że zmiana trenera na ten moment nie jest brana pod uwagę. Profil FootballScout na portalu X przekazał, że w przyszłym sezonie Wisłę Kraków w rozgrywkach Ekstraklasy poprowadzi Mariusz Jop.

Wszystko wskazuje więc na to, że Jop przedłuży kontrakt z Białą Gwiazdą. Do tej pory prowadził zespół w 67 meczach. Jego bilans to 39 zwycięstw, 16 remisów i 12 porażek. Pod jego wodzą krakowski klub zdobywa średnio 1,99 punktu na mecz. Warto dodać, że to druga kadencja w Wiśle Kraków. Wcześniej w grudniu 2023 roku był zatrudniony w roli tymczasowego szkoleniowca.