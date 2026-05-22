Ronaldo i Al Nassr mistrzem Saudi Pro League. Nagle trener ogłosił odejście

Jorge Jesus ogłosił, że odchodzi z Al-Nassr. W tym sezonie jego drużyna wygrała w końcu mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. "Przyszedłem tu, żeby pomóc Cristiano Ronaldo. Teraz przyszedł czas, żeby odejść - mówił po meczu, cytowany przez Fabrizio Romano.

Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr po siedmiu latach ponownie usiadło na tronie Saudi Pro League. W czwartek wieczorem Cristiano Ronaldo i spółka wykonali zadanie, wygrywając z Damac (4:1). Tym samym przypieczętowali mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Dla legendarnego piłkarza to dopiero pierwsze trofeum z klubem, choć na Bliskim Wschodzi gra od stycznia 2023 roku.

Mistrzowski sezon był pierwszym, ale jak się okazuje także ostatnim rokiem, w którym drużynę prowadził Jorge Jesus. Portugalczyk po zakończonym spotkaniu zapowiedział, że odchodzi z klubu. Jego misją było pomóc Ronaldo i Al-Nassr w zdobyciu tytułu.

– Przyszedłem tu, żeby pomóc Cristiano Ronaldo i klubowi w wygrywaniu. Razem wykonaliśmy fantastyczną pracę. Teraz nadszedł czas, żeby odejść – powiedział Jorge Jesus, cytowany przez Fabrizio Romano.

Niewykluczone, że Jorge Jesus wróci do Europy. Na stole pojawiła się lukratywna oferta kontraktu od Fenerbahce. Finansowo jest nawet lepsza niż to, co zarabiał w Al-Hilal czy obecnie w Al-Nassr. Turecki gigant proponuje mu 15 milionów euro rocznie. Kierunek nad Bosforem to jedna z opcji. W mediach chodzą plotki, że 71-latek może zastąpić Roberto Martineza w reprezentacji Portugalii po mundialu.

Jesus prowadził Al-Nassr od lipca tamtego roku. Łącznie ma na swoim koncie 49 meczów. Jego bilans to 40 zwycięstw, 2 remisy i 7 porażek.