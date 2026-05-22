Barcelona rozważa wielki transfer głównego faworyta do Złotej Piłki!

FC Barcelona chce sprowadzić topowego napastnika po odejściu Lewandowskiego. Na liście jest między innymi główny kandydat do Złotej Piłki 2026.

Barcelona szuka następcy Lewandowskiego

Odejście Roberta Lewandowskiego zmusza Barcelonę do ruchu na rynku. Przez cztery lata gole Polaka pomogły drużynie zdobyć między innymi trzy mistrzostwa Hiszpanii i Puchar Króla. Dlatego klub chce sprowadzić napastnika z najwyższej półki.

Według Mundo Deportivo w pierwszym szeregu kandydatów znajdują się Julian Alvarez, Joao Pedro oraz Harry Kane. Żaden z nich nie został skreślony, choć w klubie wiedzą, że każda z tych operacji będzie skomplikowana.

Najtrudniejszy wydaje się właśnie temat Kane’a. Anglik dobrze czuje się w Bayernie Monachium, ma za sobą świetny sezon, wygrał Bundesligę i Puchar Niemiec, a w Lidze Mistrzów dotarł do półfinału. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku i na razie nie został przedłużony.

Harry Kane pozostaje na liście Barcelony

Barcelona ma większe nadzieje w sprawie Alvareza i Joao Pedro, ale Kane nadal znajduje się w gronie celów. Klub na razie nie złożył żadnej oferty. Źródło podkreśla jednak, że władze Blaugrany posiadają informacje przekazywane przez otoczenie piłkarzy.

W przypadku Alvareza Barcelona miała już dać znać, że ruszy po niego, jeśli Atletico Madryt otworzy drzwi do transferu. Budżet na nowego napastnika ma wynosić około 100 milionów euro. Problemem jest konkurencja PSG i Arsenalu.

Joao Pedro również zyskał na znaczeniu, szczególnie przez trudności z Alvarezem. Chelsea nie wykazuje jednak gotowości do sprzedaży.

Dlatego Kane pozostaje opcją z najwyższej półki, ale bardzo wymagającą. Barcelona chce najpierw sprawdzić, czy sprowadzenie jednego z trzech głównych kandydatów będzie możliwe. Dopiero jeśli te plany upadną, klub ma zejść do drugiego poziomu nazwisk.