Górnik Zabrze w meczu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagra z Radomiakiem. Michal Gasparik podkreślił wagę starcia o wicemistrzostwo i pełną gotowość drużyn do gry o cel.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze i pełna gotowość na realizację celu

Górnik Zabrze w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Radomiakiem w spotkaniu, które może zadecydować o końcowym układzie czołówki tabeli. Przed meczem z dziennikarzami spotkał się trener 14-krotnego mistrza Polski, podkreślając zarówno znaczenie rywalizacji, jak i gotowość swojej drużyny do walki o wysoką lokatę.

– Wszyscy są do mojej dyspozycji, nic się nie zmienia. Wszyscy są zdrowi, wszyscy są gotowi i wiemy, o co gramy u siebie. Musimy być trochę mądrzejsi niż w ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin. Tam za bardzo chcieliśmy i to się trochę odwróciło przeciwko nam w drugiej połowie – powiedział Michal Gasparik w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej opublikowanej w klubowej telewizji.

Szkoleniowiec odniósł się również do założeń przyjętych w szatni na ostatnie kolejki sezonu. – Zrobiliśmy cztery punkty na wyjazdach. Trudno powiedzieć, czy mogliśmy zrobić więcej czy mniej, ale realizujemy założenia. Teraz potrzebujemy jeszcze jednego zwycięstwa. Jeśli je zdobędziemy, będzie to cudowny sezon. Jeśli nie, prawdopodobnie skończymy na czwartym miejscu – ocenił Słowak

Lukas Podolski, czyli legenda, właściciel i zawodnik

W trakcie spotkania trenera z dziennikarzami pojawił się również wątek Lukasa Podolskiego. Mistrz świata z 2014 roku w czwartek został oficjalnie właścicielem Górnika. – Nic się nie zmieni w jego roli. Wierzę, że jeszcze zagra w tym meczu. To ważna postać dla klubu i drużyny – zaznaczył Gasparik.

Transferowe plany i budowa mocniejszej ławki

Szkoleniowiec ekipy z Zabrza wypowiedział się też na temat planów transferowych klubu na lato. – Już mieliśmy kilka spotkań. Wierzę, że zatrzymamy zawodników, którzy są dla nas najważniejsi. Wszyscy piłkarze mają ważne kontrakty, więc nie ma tu żadnego problemu. Na razie jesteśmy blisko porozumienia z Josemą. Jeśli chodzi o resztę graczy, to wiadomo, że jeśli pojawi się bardzo dobra oferta czy to dla klubu, czy dla zawodnika, wtedy będziemy musieli reagować. W każdym razie wiem jedno: Górnik musi być mocniejszy. Musimy być jeszcze mocniejsi – mówił trener

– Nie potrzebujemy wielu nowych zawodników, ale potrzebujemy silniejszej ławki. Jeśli zaczniemy grać w Europie w eliminacjach, to będzie bardzo ważne. Wiadomo też, że Polsce trudny jest początek sezonu. W związku z tym potrzebujemy rotacji przy zachowaniu tej samej jakości – podkreślił Gasparik.

– Chodzi o to, żebyśmy mieli podobną lub taką samą jakość na całym boisku i w całej kadrze. To jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że klub też o tym wie, że potrzebujemy wzmocnień – uzupełnił szkoleniowiec Górnika.

Sobotnia potyczka ekipy z Zabrza z Radomianami zacznie się o godzinie 17:30. 14-krotny mistrz Polski powalczy o swoje 16. zwycięstwo w kończącej się kampanii.