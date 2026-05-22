To będzie pierwszy transfer Man United w nowym sezonie. Duże wzmocnienie

Manchester United jest coraz bliżej sfinalizowania pierwszego transferu w nowym sezonie. Jak donosi Nicolo Schira, do zespołu ma dołączyć Ederson. Czerwone Diabły zapłacą za niego 45 mln euro.

Manchester United, choć jeszcze w grudniu wydawało się to niemożliwe, awansował do Ligi Mistrzów. Na początku roku doszło do zmiany trenera. Pracę w klubie stracił Ruben Amorim, a po chwilowym zastępstwie przez Darrena Fletchera stery przejął Michael Carrick. Pod wodzą Anglika drużyna zanotowała ogromny progres, kończąc sezon w Premier League na 3. miejscu.

Latem w kadrze pierwszego zespołu ma dojść do kilku zmian. Wiadomo, że kontraktu nie przedłuży Casemiro, który jest o krok od Interu Miami. Odejście reprezentanta Brazylii powoduje, że Czerwone Diabły będą potrzebować nowego defensywnego pomocnika.

Kandydatów do transferu było co najmniej kilku. Media łączyły z klubem m.in. Adama Whartona, Carlosa Balebę czy Elliota Andersona. Ostatecznie wybór padł na innego piłkarza. O szczegółach poinformował Nicolo Schira. Włoski dziennikarz przekazał, że Manchester United ściągnie latem Edersona. Transfer pomocnika Atalanty jest na ostatniej prostej. Do ustalenia pozostała kwestia bonusów.

Ederson będzie kosztować ok. 45 milionów euro. Podpisze pięcioletni kontrakt do czerwca 2031 roku o wartości 5 milionów euro rocznie. Negocjacje z La Deą są na finiszu, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, 26-latek przeprowadzi się na Old Trafford.

W tym sezonie Ederson wystąpił łącznie w 41 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył 2 asysty. W Atalancie gra od lipca 2022 roku.