Legia Warszawa robi porządki. Kolejny zawodnik na wylocie

21:27, 21. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Weszło.com

Legia Warszawa porządkuje kadrę przed kolejnym sezonem. Serwis Weszło.com przekazał, że Kacper Chodyna został wystawiony na sprzedaż.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kacper Chodyna wystawiony na sprzedaż

Legia Warszawa wygrała trzy mecze z rzędu w PKO BP Ekstraklasie i może zagrać w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. Sytuacja stołecznego klubu przed ostatnią kolejką pozostaje jednak skomplikowana. Aby zakończyć sezon sukcesem, Wojskowi muszą wygrać przy Łazienkowskiej z Motorem Lublin, a jednocześnie liczyć na potknięcia GKS-u Katowice i Zagłębie Lubin.

W ostatnich dniach Legia zabezpieczyła przyszłość dwóch ważnych zawodników. Nowe kontrakty podpisali Bartosz Kapustka oraz Rafał Augustyniak. Potwierdzono także transfer nowego bramkarza Ivana Brkicia. W Warszawie rozpoczęło się porządkowanie kadry przed nowymi rozgrywkami. Z klubem pożegna się na pewno Radovan Pankov, który zdążył już pożegnać się z kibicami.

W planach Legii na przyszły sezon ma nie znajdować się również Kacper Chodyna. Jak informuje serwis Weszło.com, 26-letni skrzydłowy został wystawiony na sprzedaż. Zawodnik trafił na Łazienkowską w 2024 roku z Miedziowych za 900 tysięcy euro. Teraz warszawski klub ma oczekiwać za zawodnika pół miliona euro.

W bieżących rozgrywkach Chodyna rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy znajdzie się klub gotowy spełnić oczekiwania finansowe Legii. Niewykluczone, że w przypadku braku konkretnych ofert będzie zmuszony obniżyć wymagania.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości