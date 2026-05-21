Legia Warszawa robi porządki. Kolejny zawodnik na wylocie

Kacper Chodyna wystawiony na sprzedaż

Legia Warszawa wygrała trzy mecze z rzędu w PKO BP Ekstraklasie i może zagrać w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. Sytuacja stołecznego klubu przed ostatnią kolejką pozostaje jednak skomplikowana. Aby zakończyć sezon sukcesem, Wojskowi muszą wygrać przy Łazienkowskiej z Motorem Lublin, a jednocześnie liczyć na potknięcia GKS-u Katowice i Zagłębie Lubin.

W ostatnich dniach Legia zabezpieczyła przyszłość dwóch ważnych zawodników. Nowe kontrakty podpisali Bartosz Kapustka oraz Rafał Augustyniak. Potwierdzono także transfer nowego bramkarza Ivana Brkicia. W Warszawie rozpoczęło się porządkowanie kadry przed nowymi rozgrywkami. Z klubem pożegna się na pewno Radovan Pankov, który zdążył już pożegnać się z kibicami.

W planach Legii na przyszły sezon ma nie znajdować się również Kacper Chodyna. Jak informuje serwis Weszło.com, 26-letni skrzydłowy został wystawiony na sprzedaż. Zawodnik trafił na Łazienkowską w 2024 roku z Miedziowych za 900 tysięcy euro. Teraz warszawski klub ma oczekiwać za zawodnika pół miliona euro.

W bieżących rozgrywkach Chodyna rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy znajdzie się klub gotowy spełnić oczekiwania finansowe Legii. Niewykluczone, że w przypadku braku konkretnych ofert będzie zmuszony obniżyć wymagania.