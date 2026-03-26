Zaskakujące plany piłkarza Górnika. W tle reprezentacja Polski

Maksym Chłań znalazł się ostatnio na świeczniku dziennikarza Rudy’ego Galettiego. Znany insider przekazał bardzo ciekawe informacje na temat tego, jakie plany ma 23-latek.

Maksym Chłań może starać się o polskie obywatelstwo

Maksym Chłań broni obecnie barw Górnika Zabrze, w którego szeregach ma wpływ na poczynania ofensywne drużyny. Piłkarz ma na swoim koncie siedem występów w reprezentacji Ukrainy do lat 23. Niemniej w seniorskiej kadrze jeszcze się nie przebił. Tymczasem interesujące wieści przekazał na platformie X dziennikarz Rudy Galetti.

Znany insider, mający blisko 160 tysięcy obserwujących na znanym portalu społecznościowym, przekazał, że Chłań rozważa możliwość starania się o obywatelstwo polskie. Gdyby to się udało, reprezentacja Polski mogłaby zyskać ciekawego zawodnika do gry, mogącego rywalizować o miejsce w składzie między innymi z takimi graczami w drużynie narodowej jak Nicola Zalewski czy Oskar Pietuszewski.

Chłań w tej kampanii wystąpił jak na razie w 23 meczach, notując w nich cztery trafienia i trzy asysty. Na boisku zawodnik spędził z kolei blisko 1700 minut.

🚨🇵🇱 EXCL | Maksym Khlan – who has never yet been called up to the Ukrainian senior national team – is attracting interest from Poland, with the option of nationality under consideration.



Ukrainiec okazję na poprawę swojego bilansu na polskich boiskach może mieć natomiast już po reprezentacyjnej przerwie, przy okazji potyczki 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zabrzanie zagrają wówczas w roli gospodarza z Cracovią. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30. W pierwszym starciu w tej kampanii między drużynami padł remis (1:1). Górnik ogólnie nie potrafi pokonać Krakowian od czterech spotkań.