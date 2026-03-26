Piast nie czekał ani chwili. Nowy bramkarz już w klubie

Dominik Holec zasilił Piasta Gliwice

Piast Gliwice w tej kampanii cały czas walczy o to, aby zapewnić sobie możliwość gry w PKO BP Ekstraklasie także w przyszłym sezonie. Pomóc w tym ma nowy bramkarz. Szeregi ekipy z Gliwic zasilił Dominik Holec, który w przeszłości bronił barw Lecha Poznań czy Rakowa Częstochowa. Ostatnio natomiast zakończył współpracę z Banikiem Ostrawa.

„Dominik Holec dołącza do Piasta Gliwice! Słowacki bramkarz podpisał z Niebiesko-czerwonymi umowę do końca sezonu 2025/26” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Niebiesko-czerwonych.

Nowy nabytek Piasta w tej kampanii wystąpił łącznie w 22 spotkaniach, w których puścił 36 goli. Z kolei w dwóch meczach zachował czyste konto. Okazję na debiut w nowych barwach zawodnik może mieć przy okazji potyczki z Bruk-Betem Termaliką. Rywalizacja rozpocznie się 6 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, o godzinie 12:15.

Ekipa prowadzona przez Daniela Myśliwca aktualnie plasuje się na 11. miejscu w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Piast ostatnio zaliczył dwa zwycięstwa z rzędu. W pokonanym polu gliwiczanie zostawili kolejno Jagiellonię Białystok (2:1) i Radomiaka (3:1). Śląska ekipa ma obecnie pięć oczek przewagi nad strefą spadkową, w której znajdują się na dziś: Arka Gdynia, Widzew Łódź i Bruk-Bet Termalica.