RB Lipsk przeczesuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Latem niemiecki klub może dokonać transfer prosto z Liverpoolu. Na ich celowniku znalazł się bowiem Harvey Elliott - informuje "Bild".

Harvey Elliot wzbudził zainteresowanie RB Lipska

RB Lipsk zapewnił sobie już awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Władze klubu teraz skupiają się na zbliżającym się letnim okienku transferowym, aby odpowiednio wzmocnić skład. Jeden z ich tropów prowadzi do Premier League, o czym donosi „Bild”. Otóż w kręgu zainteresowań Czerwonych Byków znalazł się Harvey Elliott, który jest związany kontraktem z Liverpoolem.

Angielski pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi, która nie zdecydowała się na jego wykup. Na dodatek zawodnik nie znajduje się w planach swojego macierzystego klubu. Całej sytuacji bacznie się przygląda RB Lipsk. Niemiecki klub od dawna interesuje się 23-latkiem i tego lata może wyciągnąć do niego pomocną dłoń.

Harvey Elliott przeżywa trudne miesiące i znajduje małe uznanie w oczach klubów Premier League. Wyjazd za granicę to dobra okazja dla Anglika, aby odbudować formę. Bundesliga jest dobrym kierunkiem dla piłkarzy z Wysp Brytyjskich, którzy doskonale potrafili odnaleźć się na niemieckiej ziemi. Czas pokaże, czy RB Lipsk finalnie dopnie transfer.

W obecnym sezonie Harvey Elliott rozegrał tylko 11 spotkań. Angielski pomocnik zdołał strzelić jednego gola. Trafienie miało miejsce w rywalizacji przeciwko Brentfordowi w Pucharze Ligi Angielskiej.