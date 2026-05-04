Pogoń Szczecin wykonała krok w stronę utrzymania. Thomasberg ocenił Ekstraklasę

Pogoń Szczecin pewnie ograła Wisłę Płock (3:0) w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy i jest już niemal pewna utrzymania. - Mówiliśmy wielokrotnie, jak szalona to liga w tym sezonie - przyznaje Thomas Thomasberg.

Pogoń coraz bliżej celu

Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock (3:0) w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy i z dorobkiem 41 punktów zajmuje 8. miejsce w tabeli. Bohaterem spotkania został Filip Cuić, który zdobył dwie bramki. Wynik w doliczonym czasie gry ustalił Hussein Ali, a 19-letni Jacek Czapliński popisał się asystą.

Po końcowym gwizdku trener Thomas Thomasberg nie ukrywał satysfakcji z postawy swojego zespołu. – Za nami ciężki czas, ale wszyscy bardzo mocno pracowali. Dobrze jest na koniec otrzymać nagrodę za to, nad czym pracowaliśmy. Ciężka praca, którą wykonaliśmy w defensywie, przyniosła pozytywne rezultaty. Są elementy do poprawy w grze z piłką – podkreślił szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media.

– Ostatnie dwa domowe mecze nie były dla nas łatwe, bo przegraliśmy z Lechem i Legią, a u siebie powinniśmy być niepokonani lub prawie niepokonani. Musimy jednak ciągle być pokorni, ciężko pracować i liczę na kolejne punkty w meczu z Jagiellonią – dodał.

Mimo przekonującego zwycięstwa szkoleniowiec studzi emocje i podkreśla, że walka o utrzymanie jeszcze się nie zakończyła. – Mówiliśmy wielokrotnie, jak szalona to liga w tym sezonie. To pokazuje również nasza sytuacja po tym spotkaniu. Awansowaliśmy na 8. miejsce w tabeli. Ciągle musimy zdobyć dostatecznie dużo punktów – powiedział. Portowcy już w najbliższą sobotę zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.