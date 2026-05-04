Barcelona wytypowała pięciu zawodników, którzy mogą odejść. Głośne nazwiska

FC Barcelona nie wyklucza kilku sprzedaży w letnim oknie transferowym. Dziennik AS wytypował pięciu zawodników, którzy mogą odejść. Na liście znalazł się m.in. Ronald Araujo i Jules Kounde.

FC Barcelona w najbliższą niedzielę może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że Katalończycy przynajmniej zremisują z Realem Madryt w El Clasico. Jeśli potknie im się noga, wtedy potrzebują jednego zwycięstwa w trzech pozostałych spotkaniach. Osoby odpowiedzialne za transfery na Camp Nou mogą się skupić na planowaniu wzmocnień w przyszłym sezonie.

AS donosi o pięciu zawodnikach, którzy mogą zostać sprzedani podczas nadchodzącego okna transferowego. Wśród najgłośniejszych nazwisk znalazła się trójka obrońców: Ronald Araujo, Jules Kounde oraz Alejandro Balde. Trzeba zaznaczyć, że żaden z nich nie chce opuszczać Blaugrany, ale sytuacja finansowa może zmusić klub, żeby zakończyć współpracę.

Niepewna jest także przyszłość Marca Casado. Hiszpański pomocnik od dłuższego czasu jest łączony z klubami w Arabii Saudyjskiej. Na dodatek sam zainteresowany jest otwarty na przeprowadzkę do Saudi Pro League. Odejść może również Roony Bardghji. W jego przypadku mowa jednak o wypożyczeniu na co najmniej jeden sezon lub transferze z opcją odkupu w przyszłości.

Należy dodać, że Barcelona ma ambitne plany, jeśli chodzi o transfery przychodzące. Do tego potrzebna będzie gotówka, więc nie dziwi fakt, że Deco szuka możliwości zwiększenia budżetu transferowego poprzez sprzedaż niektórych piłkarzy.