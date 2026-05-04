Barcelona wytypowała pięciu zawodników, którzy mogą odejść. Głośne nazwiska

15:16, 4. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

FC Barcelona nie wyklucza kilku sprzedaży w letnim oknie transferowym. Dziennik AS wytypował pięciu zawodników, którzy mogą odejść. Na liście znalazł się m.in. Ronald Araujo i Jules Kounde.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Araujo, Kounde, Balde, Casado i Bardghji mogą odejść z Barcelony

FC Barcelona w najbliższą niedzielę może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że Katalończycy przynajmniej zremisują z Realem Madryt w El Clasico. Jeśli potknie im się noga, wtedy potrzebują jednego zwycięstwa w trzech pozostałych spotkaniach. Osoby odpowiedzialne za transfery na Camp Nou mogą się skupić na planowaniu wzmocnień w przyszłym sezonie.

AS donosi o pięciu zawodnikach, którzy mogą zostać sprzedani podczas nadchodzącego okna transferowego. Wśród najgłośniejszych nazwisk znalazła się trójka obrońców: Ronald Araujo, Jules Kounde oraz Alejandro Balde. Trzeba zaznaczyć, że żaden z nich nie chce opuszczać Blaugrany, ale sytuacja finansowa może zmusić klub, żeby zakończyć współpracę.

Niepewna jest także przyszłość Marca Casado. Hiszpański pomocnik od dłuższego czasu jest łączony z klubami w Arabii Saudyjskiej. Na dodatek sam zainteresowany jest otwarty na przeprowadzkę do Saudi Pro League. Odejść może również Roony Bardghji. W jego przypadku mowa jednak o wypożyczeniu na co najmniej jeden sezon lub transferze z opcją odkupu w przyszłości.

Należy dodać, że Barcelona ma ambitne plany, jeśli chodzi o transfery przychodzące. Do tego potrzebna będzie gotówka, więc nie dziwi fakt, że Deco szuka możliwości zwiększenia budżetu transferowego poprzez sprzedaż niektórych piłkarzy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości