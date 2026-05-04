Kibice zrobili swoje, a GKS swoje. Górak mówił o czymś więcej niż wynik

09:40, 4. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / GKS Katowice

GKS Katowice w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy pokonał wysoko Bruk-Bet Termalikę (5:1). Po spotkaniu na jego temat glos zabrał szkoleniowiec Trójkolorowych.

Rafał Górak
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Rafał Górak po spotkaniu GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica

GKS Katowice odniósł w niedzielę swoje 14. zwycięstwo w tej kampanii. Tym samym drużyna trenera Rafała Góraka wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Po meczu szkoleniowiec GieKSy podzielił się swoimi przemyśleniami.

– Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki ich urządzało i powodowało, że dalej byliby mocno w grze. Zatem gdzieś tego się obawialiśmy – mówił Górak w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Jeżeli można powiedzieć, że drużyna, która wygrała wysoko, rozegrała mecz dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Mam takie odczucie, że to było bardzo dojrzałe zwycięstwo i wykorzystaliśmy naprawdę bardzo wiele z tego, co stworzyliśmy. Na tym też rzecz polega. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak weszliśmy w rozgrywki w miesiącu maju i to mnie bardzo cieszy – zaznaczył Górak.

Trener ekipy z Katowic wypowiedział się również na temat frekwencji na Arena Katowice, która zrobiła na nim niezwykłe wrażenie. W trakcie niedzielnego starcia na trybunach było obecnych 13 170 widzów.

– Parę rzeczy mnie zaskakuje. Powiem szczerze, że przed pierwszym gwizdkiem sędziego, kiedy rozejrzałem się na trybuny i zobaczyłem praktycznie komplet – niedziela, godzina 12:00, majówka, kiedy wiele ludzi wyjeżdża na urlopy – a ponad 13 tysięcy przychodzi na GKS, to serce rośnie. To buduje – mówił Górak.

W następnej kolejce Katowiczanie zagrają w roli gości. Zmierzą się w niedzielę 10 maja o godzinie 12:15 z Piastem Gliwice.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości