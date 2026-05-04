Yamal zakończy sezon w cieniu kolegi. Rośnie młoda gwiazda Barcy

FC Barcelona imponuje ofensywą formą w tym sezonie, a jednym z jej cichych bohaterów jest Fermin Lopez. Hiszpańskie media podkreślają, że pomocnik wyrasta na jedną z kluczowych postaci zespołu Hansiego Flicka.

Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lopez może przeskoczyć Yamala w liczbach

Fermin Lopez systematycznie buduje swoją pozycję w drużynie FC Barcelony i notuje najlepszy sezon w karierze. 22-latek zdobył już 13 bramek we wszystkich rozgrywkach. Jego atutem jest wyczucie momentu i wejścia w pole karne.

Pomocnik imponuje jednak nie tylko skutecznością, ale też kreacją gry. Na swoim koncie ma aż 17 asyst, co plasuje go wśród najbardziej produktywnych zawodników zespołu. Ostatnią zanotował w meczu z Osasuną, gdy obsłużył Ferrana Torresa przy decydującym trafieniu.

W samej La Liga Fermin uzbierał dziewięć asyst i znajduje się w ścisłej czołówce ligi. W Barcelonie wyprzedza go jedynie Lamine Yamal. Młody skrzydłowy ma 18 ostatnich podań, czyli tylko o jedno więcej.

Sytuacja może się jednak szybko zmienić, ponieważ Yamal ma opuścić resztę sezonu. To otwiera przed Ferminem realną szansę na wyrównanie lub poprawienie tego wyniku. Przy obecnej formie taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny.

Barcelona opiera swoją grę na płynności w ataku, a wielu zawodników dokłada do tego swoją cegiełkę. Mimo to rozwój Fermina Lopeza zasługuje na szczególne wyróżnienie, bo jego liczby i wpływ na wyniki są coraz trudniejsze do zignorowania.

