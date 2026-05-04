Raków Częstochowa wybrał nowego trenera! Jest oficjalne potwierdzenie

Dawid Kroczek następcą Łukasza Tomczyka w Rakowie!

Raków Częstochowa przegrał w sobotnim finale STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2) na PGE Narodowym w Warszawa. Dla Medalików był to bolesny cios, który zakończył się poważnymi zmianami w sztabie szkoleniowym. Już dzień po meczu klub poinformował o rozstaniu z Łukaszem Tomczykiem, który przejął zespół po rundzie jesiennej, zastępując Marka Papszuna.

W oficjalnym komunikacie klub podkreślił, że zmiana nie wynika wyłącznie z wyniku finału. – Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu – podkreślono.

W poniedziałek Raków ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim Dawid Kroczek, który jeszcze pełnił funkcję skauta w klubie. Wcześniej był także asystentem Marka Papszuna. Kroczek ma już doświadczenie samodzielnej pracy w Ekstraklasie. W kwietniu 2024 roku objął Cracovię, gdzie pracował do końca sezonu 2024/25.

Zawodnicy Rakowa zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli i wciąż pozostają w walce o europejskie puchary. Do końca sezonu Medaliki zmierzą się jeszcze z Koroną Kielce, Jagiellonią Białystok, Piastem Gliwice oraz Arką Gdynia.