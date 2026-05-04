PZPN planuje duże zmiany w klubach Ekstraklasy i 1. Ligi

10:24, 4. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Adam Sławiński

Polski Związek Piłki Nożnej rozważa wprowadzenie nowych regulacji dotyczących obecności polskich zawodników, o czym informuje Adam Sławiński w serwisie "X". Projekt może znacząco wpłynąć na kształt kadr klubów w Ekstraklasie oraz 1. lidze.

Nowe przepisy mogą wymusić zmiany w klubach

Adam Sławiński ujawnił szczegóły planowanych zmian i wskazał ich możliwe konsekwencje. – PZPN chce Polaków w Ekstraklasie i 1. Lidze. Według założeń nowego projektu w kadrach meczowych będą musieli pojawiać się Polacy. Słyszę o obowiązku nawet 8-10 zawodników z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze. Dziś dojdzie do spotkania i rozmów z władzami Ekstraklasy i 1. Ligi, a 14 maja projekt zostanie postawiony pod głosowanie na zarządzie PZPN. Aktualnie jedynym wymogiem w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych jest młodzieżowiec w 1. lidze. Inicjatywa związku ma podobno poparcie ministra sportu Jakuba Rutnickiego – napisał dziennikarz „Kanału Sportowego”.

Proponowane przepisy oznaczałyby istotną zmianę w budowie składów meczowych. Kluby musiałyby uwzględniać większą liczbę zawodników z polskim paszportem. To mogłoby ograniczyć swobodę w sięganiu po piłkarzy zagranicznych.

W ostatnich latach w Ekstraklasie i 1. lidze wyraźnie wzrosła liczba obcokrajowców. Wiele zespołów decydowało się na tańsze opcje z zagranicy. Często wiązało się to z mniejszym zaufaniem do krajowych piłkarzy.

Nowa inicjatywa PZPN może odwrócić ten trend i zwiększyć rolę Polaków w ligach. Jednocześnie dla klubów oznaczałaby konieczność dostosowania strategii transferowych. Nadchodzące rozmowy i głosowanie pokażą, czy projekt wejdzie w życie.

