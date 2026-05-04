Widzew Łódź może stracić gwiazdę. Głośne wyznanie skrzydłowego

10:23, 4. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meridian Sport

Widzew Łódź po zaledwie pół roku może rozstać się z Osmanem Bukarim. Skrzydłowy w rozmowie z "Meridian Sport" przyznał, że chciałby wrócić do Crveny Zvezdy Belgrad.

Aleksandar Vuković
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Osman Bukari już myśli o odejściu z Widzewa

Widzew Łódź znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie zespół Aleksandara Vukovicia jest strefie spadkowej z dorobkiem 36 punktów. W 31. kolejce był o krok od wywalczenia cennego punktu w starciu z Legią Warszawa. Widzew prowadził wyrównany bój, jednak stracił bramkę w 97. minucie.

Sytuacja klubu jest tym bardziej rozczarowująca, że zimą dokonano głośnego transferu. Do Łodzi trafił Osman Bukari, którego ściągnięto Austin FC za około 5,5 mln euro. 27-letni skrzydłowy miał być jedną z największych gwiazd całej ligi i zawodnikiem, który podniesie poziom ofensywy Widzewa.

Rzeczywistość okazała się jednak daleka od oczekiwań. Bukari rozegrał dotąd zaledwie siedem spotkań w barwach łódzkiego klubu i nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Od pewnego czasu serbskie media informują, że zawodnik może wrócić do Crveny Zvezdy Belgrad, w której występował w latach 2022–2024 i z którą grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Sam zawodnik w rozmowie z „Meridian Sport” nie kryje sentymentu do byłego klubu. – Serbia to mój dom, Crvena Zvezda to mój klub. Miłość, szacunek i sposób w jaki ludzie mnie traktowali, to coś, czego nigdy się nie zapomina. Crvena to dla mnie coś więcej, to nie jest zwykły klub – przyznał. Dodał, że nie wyklucza powrotu do 15-krotnego mistrza kraju. Kontrakt ghańskiego skrzydłowego z Widzewem obowiązuje do czerwca 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości