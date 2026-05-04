Real Madryt zaplanował spotkanie z Mourinho! Wielki powrót możliwy

Jose Mourinho to kandydat na nowego trenera Realu Madryt. Według informacji esRadio we wtorek (5 maja) Florentino Perez osobiście spotka się z portugalskim szkoleniowcem.

Real Madryt po zakończeniu sezonu zmieni trenera. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Hiszpańskie media są przekonane, że Alvaro Arbeloa zostanie zwolniony, ale niewykluczone, że zostanie w sztabie szkoleniowym jako jeden z asystentów. Faworytem do roli szkoleniowca wydaje się Jose Mourinho, który pracował z Królewskimi w latach 2010-2013.

Z informacji esRadio dowiadujemy się, że Florentino Perez zaplanował bezpośrednie spotkanie z Mourinho. Obaj panowie mają się spotkać we wtorek (5 maja). Warto dodać, że łączą ich bliskie relacje, a poprzednie odejście wynikało z decyzji podjętej przez Portugalczyka.

Mourinho obecnie odpowiada za wyniki Benfiki. W Lizbonie pracuje od września ubiegłego roku. Kontrakt ma ważny do czerwca 2027 roku, ale w umowie znalazła się klauzula odejścia. Jeśli do końca maja ktoś zapłaci za niego 6 mln euro, The Special One będzie mógł odejść.

Wcześniejsza kadencja Mourinho w Realu Madryt zakończyła się zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii oraz Pucharu Króla. Los Blancos prowadził w 178 meczach, a jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki. Średnio zdobywał 2,30 punktu na mecz.

Królewscy bieżące rozgrywki zakończą prawdopodobnie na 2. miejscu. Z Ligi Mistrzów odpadli w ćwierćfinale. W najbliższy weekend zmierzą się z Barceloną w El Clasico, podczas którego Katalończycy mogą zapewnić sobie drugi z rzędu tytuł.