Hellebrand podjął decyzję ws. przyszłości w Górniku. Złożył deklarację

Patrik Hellebrand to jeden z najważniejszych piłkarzy Górnika Zabrze w tym sezonie. W ostatnim czasie wiele mówi się, że może opuścić Trójkolorowych. Teraz w tej sprawie głos zabrał sam zawodnik.

Hellebrand chce zostać w Górniku

Patrik Hellebrand jest niekwestionowanym liderem środka pola Górnika Zabrze. Jest kluczowy w kreacji gry ofensywnej. Często też rozgrywa piłki od defensywy i jest łącznikiem między formacjami. Znakomita dyspozycja siłą rzeczy wzbudza pytania o jego przyszłość w ekipie Michala Gasparika i o ewentualny transfer do znacznie mocniejszego klubu.

Czy Hellebrand zostanie w Zabrzu na kolejny sezon? – Ja bym na pewno chciał, bo zawsze mówię, że Górnik dał mi szansę ściągając mnie z Czeskich Budziejowic. Czuję się tu, jak w domu. Mam blisko w rodzinne strony. W tym momencie zostaje – przyznał Czech w rozmowie z Pawłem Gołaszewskim, którą dziennikarz Piłka Nożna opublikował w serwisie X.

Pomocnik został MVP meczu finałowego Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa i sięgnął po to trofeum po raz pierwszy od ponad 50 lat. W obecnej kampanii wystąpił już łącznie w 35 spotkaniach, w których zdobył cztery gole i zaliczył dwie asysty. Serwis Transfermarkt wycenia go na 3,5 mln euro.

Górnik Zabrze wygrywając Puchar Polski zapewnił sobie pięć milionów złotych i grę w eliminacjach Ligi Europy, co generuje dodatkowe przychody. To sprawia, że Trójkolorowi nie będą czuli presji, by sprzedawać jednego ze swoich najlepszych zawodników. Mimo to nie zapominajmy o trudnej sytuacji finansowej Górnika. Duża oferta może wszystko zmienić, a na rynku transferowym lubią dziać się rzeczy nieoczywiste.

