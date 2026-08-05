Feio wyróżnił dwóch reprezentantów Polski. Najlepszy i najbardziej utalentowany

Goncalo Feio udzielił długiego wywiadu dla beIN Sports. W rozmowie z Danielem Sobisem wyróżnił dwóch polskich piłkarzy, z jakimi współpracował. Padło na Sebastiana Szymańskiego i Jana Ziółkowskiego.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Szymański najlepszym polskim piłkarzem, jakiego prowadził Feio

Goncalo Feio obecnie pozostaje bez pracy. W poprzednim sezonie był zatrudniony w aż trzech klubach. Z początkiem lipca tamtego roku podpisał kontrakt z USL Dunkerque, ale po zaledwie kilkunastu dniach poprosił o rozwiązanie umowy. W październiku zaczął pracę w Radomiaku Radom, która skończyła się rozwiązaniem kontraktu z winy klubu. Portugalczyk został uderzony przez miejscowego radnego.

W końcówce kampanii 2025/2026 przejął Tondelę, którą miał uratować przed spadkiem z tamtejszej ekstraklasy. Misja zakończyła się niepowodzeniem, więc Feio rozstał się z klubem. Obecnie mieszka w Portugalii i czeka na satysfakcjonujące go projekty.

Jako trener zdecydowaną większość kariery spędził w Polsce. W rozmowie z beIN Sports został zapytany o najlepszego polskiego piłkarza, jakiego prowadził. Wybór padł na Sebastiana Szymańskiego, z którym miał okazję pracować w młodzieżowych drużynach Legii Warszawa.

– Sebastian Szymański. Obserwowanie jego rozwoju od czasów akademii aż do momentu, w którym stał się reprezentantem kraju, było prawdziwym przywilejem. Miał wyjątkową jakość. Ale być może jeszcze ważniejsze było to, że miał odpowiednią mentalność, aby nieustannie się rozwijać – powiedział Goncalo Feio w rozmowie z serwisem beIN Sports.

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Ziółkowski przykładem najbardziej utalentowanego piłkarza w karierze Feio

Kolejnym piłkarzem, jakiego wyróżnił był Jan Ziółkowski. W przypadku środkowego obrońcy również prowadził go w Legii Warszawa, lecz już w pierwszym zespole. To właśnie u Goncalo Feio reprezentant Polski debiutował w dorosłej piłce.

– To właściwie bardzo trudne pytanie, ponieważ najpierw musimy zdefiniować, czym tak naprawdę jest talent. Wiele osób od razu myśli o umiejętnościach technicznych albo ofensywnym polocie. Ale talent piłkarski może przybierać wiele różnych form. Weźmy na przykład Jana Ziółkowskiego. Miałem zaszczyt dać mu szansę debiutu w zawodowej piłce i pomóc mu się rozwinąć przed transferem do AS Romy. Jego intuicja w grze defensywnej jest niezwykłym talentem. Jego przewidywanie wydarzeń na boisku, rozumienie przestrzeni czy podejmowanie decyzji to cechy równie wartościowe, jak drybling, czy zdobywanie bramek – dodał były trener m.in. Legii Warszawa.