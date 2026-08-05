Feio wyróżnił dwóch reprezentantów Polski. Najlepszy i najbardziej utalentowany

18:05, 5. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  beIN Sports

Goncalo Feio udzielił długiego wywiadu dla beIN Sports. W rozmowie z Danielem Sobisem wyróżnił dwóch polskich piłkarzy, z jakimi współpracował. Padło na Sebastiana Szymańskiego i Jana Ziółkowskiego.

Goncalo Feio
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Szymański najlepszym polskim piłkarzem, jakiego prowadził Feio

Goncalo Feio obecnie pozostaje bez pracy. W poprzednim sezonie był zatrudniony w aż trzech klubach. Z początkiem lipca tamtego roku podpisał kontrakt z USL Dunkerque, ale po zaledwie kilkunastu dniach poprosił o rozwiązanie umowy. W październiku zaczął pracę w Radomiaku Radom, która skończyła się rozwiązaniem kontraktu z winy klubu. Portugalczyk został uderzony przez miejscowego radnego.

W końcówce kampanii 2025/2026 przejął Tondelę, którą miał uratować przed spadkiem z tamtejszej ekstraklasy. Misja zakończyła się niepowodzeniem, więc Feio rozstał się z klubem. Obecnie mieszka w Portugalii i czeka na satysfakcjonujące go projekty.

Jako trener zdecydowaną większość kariery spędził w Polsce. W rozmowie z beIN Sports został zapytany o najlepszego polskiego piłkarza, jakiego prowadził. Wybór padł na Sebastiana Szymańskiego, z którym miał okazję pracować w młodzieżowych drużynach Legii Warszawa.

Sebastian Szymański. Obserwowanie jego rozwoju od czasów akademii aż do momentu, w którym stał się reprezentantem kraju, było prawdziwym przywilejem. Miał wyjątkową jakość. Ale być może jeszcze ważniejsze było to, że miał odpowiednią mentalność, aby nieustannie się rozwijać – powiedział Goncalo Feio w rozmowie z serwisem beIN Sports.

Oglądaj Ligę Europy i Ligę Konferencji ZA DARMO przez 3 miesiące! Odbierz voucher do Polsat BOX GO w promocji STS! Użyj kodu GOALGO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ziółkowski przykładem najbardziej utalentowanego piłkarza w karierze Feio

Kolejnym piłkarzem, jakiego wyróżnił był Jan Ziółkowski. W przypadku środkowego obrońcy również prowadził go w Legii Warszawa, lecz już w pierwszym zespole. To właśnie u Goncalo Feio reprezentant Polski debiutował w dorosłej piłce.

To właściwie bardzo trudne pytanie, ponieważ najpierw musimy zdefiniować, czym tak naprawdę jest talent. Wiele osób od razu myśli o umiejętnościach technicznych albo ofensywnym polocie. Ale talent piłkarski może przybierać wiele różnych form. Weźmy na przykład Jana Ziółkowskiego. Miałem zaszczyt dać mu szansę debiutu w zawodowej piłce i pomóc mu się rozwinąć przed transferem do AS Romy. Jego intuicja w grze defensywnej jest niezwykłym talentem. Jego przewidywanie wydarzeń na boisku, rozumienie przestrzeni czy podejmowanie decyzji to cechy równie wartościowe, jak drybling, czy zdobywanie bramek – dodał były trener m.in. Legii Warszawa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości