Manchester United może pozyskać nowego bramkarza, który będzie konkurował z Senne Lammensem o podstawowy skład. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Diogo Costa z FC Porto - donosi Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Senne Lammens

Diogo Costa łączony z Manchesterem United

Manchester United może być bardzo zadowolony z postawy Senne Lammensa w zeszłym sezonie. Belg dał ogromny spokój między słupkami. Tymczasem dowiadujemy się, że angielski klub może pozyskać nowego bramkarza. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Diogo Costa z FC Porto.

Reprezentant Portugalii już w przeszłości był łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Manchester United jednak nigdy nie złożył oficjalnej oferty. Wkrótce jednak może się to zmienić. Turecki dziennikarz zdradza, że Czerwone Diabły lada moment mogą oficjalnie ruszyć po tego golkipera. Nic jednak w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzone.

Diogo Costa od lat jest uznawany za topowego bramkarza, a FC Porto robi się już dla niego za małe. Portugalski golkiper z pewnością chciałby wreszcie trafić do wielkiego klubu. Manchester United poważnie rozważa jego kandydaturę. Michael Carrick jednak ma w swoich szeregach Senne Lammensa, który został obdarzony ogromnym zaufaniem.

Do tej pory Diogo Costa rozegrał 247 spotkań między słupkami seniorskiej drużyny FC Porto. Portugalczyk zdołał zachować aż 109 czystych kont.