Man United poluje na gwiazdę Arsenalu. Jasne stanowisko giganta

17:44, 5. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Manchester United rozważał sprowadzenie Lewisa Mylesa-Skelly'ego z Arsenalu. Kanonierzy jednak nie rozważają sprzedaży lewego defensora - donosi serwis "Football Insider".

Michael Carrick
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United chciał Mylesa Lewisa-Skelly’ego. Arsenal podjął decyzję

Manchester United otrzymał jasny komunikat w sprawie jednego z największych młodych talentów Arsenalu. Kanonierzy nie zamierzają rozważać żadnych ofert za Mylesa Lewisa-Skelly’ego podczas letniego okna transferowego. 19-letni zawodnik pozostaje ważnym elementem w planach Mikela Artety.

Według wcześniejszych informacji przekazywanych przez „The Independent”, lewy defensor znalazł się na radarze klubu z Old Trafford. Czerwone Diabły poszukują wzmocnień defensywy. Jak informuje teraz „Football Insider”, Arsenal nie tylko nie planuje sprzedaży Lewisa-Skelly’ego. Arteta bardzo wysoko ocenia możliwości 19-latka i chce, aby ten nadal rozwijał się na Emirates Stadium.

Lewis-Skelly pod koniec ubiegłego sezonu przebił się do pierwszego zespołu aktualnych mistrzów Anglii, a także miał okazję wystąpić w finale Ligi Mistrzów. Choć nominalnie występuje jako lewy obrońca, Lewis-Skelly może również grać w środku pola.

Michael Carrick rzeczywiście potrzebuje wzmocnienia lewej strony defensywy, jednak pozyskanie zawodnika Arsenalu wydaje się obecnie mało prawdopodobnym scenariuszem. W grze pozostawał także Lewis Hall, lecz władze Newcastle United blokują transfer 21-letniego Anglika. Kontrakt Lewisa-Skelly’ego z Arsenalem obowiązuje do czerwca 2030 roku. Anglik zdążył już rozegrać w barwach Kanonierów 75 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst.

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