SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków wzmacnia skład ciekawym wahadłowym

Raków Częstochowa poinformował o kolejnym wzmocnieniu. W ramach transferu definitywnego do czwartej siły poprzedniego sezonu Ekstraklasy dołączył Marko Perović. Podpisał on kontrakt do 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Reprezentant Czarnogóry to wahadłowy, występujący nominalnie na lewej stronie boiska.

W tym przypadku Raków stawia głównie na potencjał. 20-latek ma na koncie chociażby występy w trzecioligowych rezerwach Atletico Madryt, prowadzonych przez znanego Fernando Torresa. W minionym sezonie grał też w barwach UD Almerii na zapleczu La Liga. O jego talencie wiele mówi fakt, że w tak młodym wieku zanotował już pięć występów dla seniorskiej kadry Czarnogóry.

Czarnogórski wahadłowy, Marko Perović został nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa! 🔴🔵



5-krotny reprezentant kraju dołączył do nas z hiszpańskiej UD Almeríi na zasadzie transferu definitywnego.



👉 https://t.co/0qM8nKVQJA#PEROVIĆ2030 pic.twitter.com/6TuYPmyeEz — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 5, 2026

Po słabym starciu sezonu Raków ciężko pracuje nad kolejnymi ruchami kadrowymi. Ekipa Dawida Kroczka zanotowała dwie porażki w Ekstraklasie – z Wisłą Płock oraz Śląskiem Wrocław. Awansowała natomiast do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji, choć dwumecz z Vallettą wcale nie był przekonujący.

Tego lata Raków sprowadził już Adina Molnara, Oliwiera Kwiatkowskiego, Jakuba Jendrykę, Dieudonne Debohiego, Tarika Karicia oraz Mahira Emreliego. Po transferze Perović wkrótce dopnie też temat napastnika. Ma nim zostać Al Al-Hamadi.