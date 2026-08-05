Cristian Romero wkrótce może opuścić Tottenham Hotspur. Do klubu z Londynu lada moment wpłynie wstępna oferta transferowa. Atletico Madryt ma zamiar zaproponować 30 milionów euro - donosi Matteo Moretto.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Atletico Madryt złoży ofertę za Cristiana Romero

Tottenham Hotspur może tego lata stracić jednego ze swoich kluczowych piłkarzy. Cristian Romero od dłuższego czasu znajduje się na radarze Atletico Madryt. Według Matteo Moretto, hiszpański klub jest gotowy wykonać pierwszy konkretny krok. Los Colchoneros przygotowują ofertę opiewającą na około 30 milionów euro za reprezentanta Argentyny.

Na ten moment trudno jednak oczekiwać, aby Tottenham Hotspur zaakceptował taką propozycję. Wartość rynkowa Cristiana Romero jest zdecydowanie wyższa, dlatego władze Spurs mogą oczekiwać znacznie wyższej kwoty odstępnego. Pierwsza oferta Atletico Madryt ma być jedynie początkiem negocjacji.

Atletico Madryt od wielu miesięcy poszukuje klasowego środkowego obrońcy i uważa Cristiana Romero za jednego z najlepszych kandydatów do wzmocnienia defensywy. Najbliższe tygodnie pokażą, czy londyński klub zdecyduje się rozpocząć konkretne rozmowy z hiszpańskim gigantem. Warto zaznaczyć, że Argentyńczyk jest także celem Interu Mediolan.

Cristian Romero dotychczas rozegrał 156 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Wicemistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył siedem asyst.