Newcastle United blokuje transfer gwiazdora. Giganci muszą przygotować wielką ofertę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Newcastle United

Lewis Hall na celowniku Manchesteru United

Manchester United otrzymał jasny komunikat w sprawie jednego ze swoich głównych celów transferowych. Newcastle United nie zamierza tego lata rozważać sprzedaży Lewisa Halla. Według informacji przekazanych przez „TEAMtalk”, Czerwone Diabły poszukują rywalizacji dla Luke’a Shawa i uważa Halla za jedną z najbardziej perspektywicznych opcji dostępnych na rynku.

Jeśli Manchester United zdecyduje się mimo wszystko rozpocząć negocjacje, Newcastle będzie niezwykle trudnym partnerem. Według doniesień, Sroki byłyby gotowe rozważyć transfer jedynie za kwotę przekraczającą 62 miliony funtów. Powrót ekipy Michaela Carricka do Ligi Mistrzów oznacza znacznie bardziej wymagający terminarz, dlatego chce znaleźć zawodnika, który będzie znaczącym ogniwem na boku boiska.

21-letni lewy obrońca dołączył do Newcastle z Chelsea w sierpniu 2023 roku na zasadzie wypożyczenia. Początkowo miał zdobywać doświadczenie na St. James’ Park, ale szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Rok później klub zdecydował się wykupić zawodnika za 33 mln euro.

Co ciekawe, media wcześniej informowały, iż Hall miał nawet osiągnąć wstępne porozumienie z Manchesterem United w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Na ten moment największą przeszkodą pozostaje jednak stanowisko Newcastle. Kontrakt Halla obowiązuje do czerwca 2029 roku.