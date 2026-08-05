Bayern Monachium wykazuje zainteresowanie Benjaminem Sesko. Jak się okazuje, również FC Barcelona ma na celowniku napastnika Manchesteru United - przekazuje serwis "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

FC Barcelona obserwuje Benjamina Sesko. Manchester United stanowczo odpowiada

Bayern Monachium nie porzucił planów. Mistrzowie Niemiec wciąż chcą pozyskać Benjamina Sesko. Tymczasem serwis „TEAMtalk” zdradza, że Bawarczycy mają poważne rywala. Otóż gwiazda Manchesteru United znalazła się również na radarze FC Barcelony. Oba kluby już złożyły zapytanie o reprezentanta Słowenii. Odpowiedź bardzo szybko nadeszła.

Wspomniane źródło zdradza, że Benjamin Sesko jest nie do ruszenia. Manchester United nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim napastnikiem i szybko odrzucił zakusy Bayernu Monachium oraz FC Barcelony. Można być zatem pewny, że nadchodzący sezon reprezentant Słowenii rozpocznie na Old Trafford. Żadna pieniądze nie przekonają Czerwone Diabły do sprzedaży zawodnika.

W walce o Benjamina Sesko liczył się również Tottenham Hotspur. Koguty także zostały odprawione z kwitkiem. Sam Słoweniec nie ma zamiaru rozstawać się z Manchesterem United. Zawodnik chce podbić Old Trafford, a już w poprzednim sezonie udowodnił, że jest gotowy na wielkie granie. 23-latek doskonale czuje się w zespole Michaela Carricka.

Benjamin Sesko do tej pory rozegrał 32 spotkania w koszulce Manchesteru United. Słoweński snajper zgromadził na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył jedną asystę. Kontrakt 23-latka z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.