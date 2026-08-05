Widzew Łódź wciąż wietrzy szatnię. Klub ma zamiar rozstać się jeszcze z czterema zawodnika. Na wylocie znaleźli się Lindon Selahi, Samuel Akere, Pape Meissa Ba i Andi Zeqiri - przekazuje Szymon Janczyk z "Weszło".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Zeqiri, Selahi, Akere, Ba na liście transferowej Widzewa Łódź

Widzew Łódź nie zaczął dobrze sezonu. Po dwóch kolejkach PKO Ekstraklasy zespół ma na koncie same remisy. Władze klubu natomiast wciąż jeszcze nie zakończyły konstruowania kadry. Jak się okazuje, na wylocie znalazło się jeszcze czterech piłkarzy. Szymon Janczyk z „Weszło” zdradza, że na liście transferowej znaleźli się Lindon Selahi, Samuel Akere, Pape Meissa Ba i Andi Zeqiri.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie cała czwórka będzie kontynuowała swoje kariery. Piłkarze wzbudzają zainteresowanie na rynku transferowym, ale żaden z nich nie jest jeszcze blisko podpisania kontraktu z nowym klubem. W najbliższych tygodniach sytuacja każdego z zawodników powinna się jednak wyjaśnić.

Decyzja władz Widzewa Łódź nie jest dużym zaskoczeniem. Żaden z wymienionych piłkarzy nie prezentował się bowiem na miarę oczekiwań i nie zdołał wywalczyć sobie ważnej roli w zespole. Klub liczy, że ich odejście pozwoli zrobić miejsce dla nowych wzmocnień, które mają podnieść jakość kadry w walce o wyższe cele w PKO Ekstraklasie.

Widzew Łódź najbliższy mecz ligowy rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Aleksandara Vukovicia zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.