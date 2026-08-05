Kozubal chce transferu. Na takie oferty może liczyć Lech Poznań

Antoni Kozubal jest gotowy opuścić Lecha Poznań jeszcze tego lata. Zainteresowanie transferem gwiazdy mistrza Polski nie jest jednak zbyt duże - ujawnia Tomasz Włodarczyk w programie na kanale "Meczyki".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Lech nie zarobi na Kozubalu zbyt dużych pieniędzy?

Lech Poznań na pewno nie awansuje w tym sezonie do Ligi Mistrzów, ale walczy jeszcze o fazę ligową Ligi Europy. Po kluczowych rozstrzygnięciach w eliminacjach może wyjaśnić się przyszłość kilku zawodników, łączonych z zagranicznym transferem. Wśród nich znajduje się Antoni Kozubal, lider środka pola mistrza Polski.

21-latek jest gotowy, aby opuścić Poznań jeszcze tego lata. To czołowy piłkarz Lecha, natomiast w klubie nie ma ciśnienia, aby zatrzymać go za wszelką cenę. Problem w tym, że zainteresowanie jego transferem nie jest tak duże, jak mogłoby się wydawać. Tomasz Włodarczyk zasugerował, na jakie oferty może liczyć Kolejorz.

– Kwoty proponowane za Kozubala nie są super atrakcyjne. To okolice pięciu-sześciu milionów. Jest tam jednak pewna bariera jego warunków fizycznych i poszukiwania piłkarzy na pozycję „sześć”, „osiem”. (…) Nie sądzę, żeby ktoś zaproponował więcej niż pięć-sześć milionów. On jest gotowy, chce, żeby ten transfer się wydarzył – ujawnił dziennikarz w programie na kanale „Meczyki”.

Kozubal nie jest numerem jeden na listach życzeń klubów, do których mógłby dołączyć. Być może będzie musiał poczekać na transfer do ostatnich chwil letniego okienka. Na dzisiaj jednak bliżej mu do pozostania w Lechu na przynajmniej jeszcze jedną rundę.