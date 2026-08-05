Media: Raków wyłożył na niego milion euro. Gruba inwestycja

Raków Częstochowa potwierdził już transfer Marko Perovicia. Według lavozdealmeria.com Medaliki wyłożyły na reprezentanta Czarnogóry aż milion euro.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Marko Perović (z prawej)

Raków zainwestował w transfer Perovicia. Wyłożył sporą kasę

Raków Częstochowa aktywnie działa na rynku transferowym. Początek sezonu jest rozczarowujący – w Ekstraklasie ekipa Dawida Kroczka zanotowała porażki z Wisłą Płock oraz Śląskiem Wrocław. W międzyczasie awansowała do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji po pokonaniu Valletty, choć nie był to satysfakcjonujący dwumecz. W środę częstochowianie ogłosili kolejne wzmocnienie – będzie nim 20-letni reprezentant Czarnogóry, Marko Perović.

Medaliki sprowadziły go w ramach transferu definitywnego. Oczywiście szczegółów tej operacji nie znamy, natomiast portal lavozdealmeria.com donosi, że Perović kosztował konkretne pieniądze. Raków miał zapłacić za niego milion euro. Dodatkowo UD Almerii zapewniła sobie procent od przyszłej sprzedaży młodego wahadłowego.

La @U_D_Almeria obtiene 1 millón de euros por la venta de un descarte. Marko Perovic se marcha traspasado por dicha cantidad al Raków Częstochowa polaco, según publica @lavozdealmeria



▪️Además, el club almeriense se queda con un porcentaje de futura venta del montenegrino pic.twitter.com/KqdjFao6Lo — solofichajes123 (@solofichajes123) August 5, 2026

Jeśli te informacje są prawdziwe, Raków musi pokładać w Peroviciu sporą wiarę. Powinien więc okazać się realnym wzmocnieniem już teraz, a do tego szansą na wielki zarobek w przyszłości.

Dla klubu z Częstochowy to również jeden z największych transferów w historii. Za kwotę minimum miliona euro, poza Perkoviciem, ściągał jeszcze dotąd ośmiu piłkarzy.